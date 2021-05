Zidane: “Hazard s’est excusé, c’est maintenant du passé”

Photo par Pedro Salado / Quality Sport Images / .

L’entraîneur veut se concentrer sur le match de Séville.

Zinedine Zidane a révélé qu’il s’était entretenu avec Eden Hazard après la controverse née des images de lui en train de rire juste après la défaite du Real Madrid contre Chelsea mercredi. L’entraîneur veut sortir de cet incident, comme il l’a expliqué lors de sa conférence de presse de samedi.

À ce sujet, Zidane a déclaré: «Hazard s’est excusé. Il ne voulait offenser personne et il l’a expliqué dans ses excuses. Il va nous aider à aller de l’avant. Jusqu’à présent, nous n’avons pas pu voir le joueur qu’il est, mais nous espérons voir cette version de Hazard bientôt. Il est un joueur du Real Madrid et concourra pour le Real Madrid. Il a un contrat ici.

Parlant du match de Séville, Zidane a déclaré: «Il nous reste quatre matches et ce sont quatre finales. Nous devons oublier la Ligue des champions et penser à demain. Séville est une équipe qui sera en compétition. Ils ont montré depuis le début jusqu’à maintenant qu’ils formaient une bonne équipe et qu’ils se battaient aussi pour remporter le titre.

Le Real Madrid sera à nouveau sans Sergio Ramos pour ce match, mais Zidane a rejeté la suggestion selon laquelle l’arrière central aurait été renvoyé trop tôt. L’entraîneur a déclaré: «Ramos était à 100% quand il a joué l’autre jour. L’important est qu’il se rétablisse rapidement. Nous avons eu de nombreuses blessures et c’est une préoccupation. Cette année, les joueurs n’ont pas pu se reposer. J’espère que l’année prochaine sera différente dans ce sens.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait là pour l’année prochaine, Zidane a de nouveau ignoré cette question sur son avenir. Il a déclaré: «Je vais toujours faciliter les choses pour le club parce qu’ils m’ont tout donné. Je donne tout et je me concentre sur le travail. Mon père m’a dit de me concentrer sur le travail. Le reste est bla, bla, bla.