Zidane: “Il serait illogique et absurde de disqualifier le Real Madrid de cette Ligue des champions”

Il n’y a presque pas de repos pour le Real Madrid, car ils sont de retour en Liga contre le Real Betis samedi soir, affrontant une équipe qui leur a causé des problèmes dans un passé récent. Concernant le défi de ce week-end, Zinedine Zidane a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match que: «Nous avons bien récupéré. Nous faisons face à une très bonne équipe, une équipe très solide et une équipe qui joue très bien au football. Nous sommes prêts à jouer un bon match et à maintenir notre bonne forme. Jusqu’à la fin de la saison, nous aurons des matchs difficiles, nous devons donc jouer 90 minutes à un très haut niveau. Ils ont eu de bons résultats contre nous récemment, nous devrons donc bien jouer.

Interrogé sur la difficulté de remporter des titres de champion consécutifs, ce que le Real Madrid n’a pas réussi depuis 2007 et 2008, Zidane a déclaré: «Cela a toujours été difficile. J’ai dit à plusieurs reprises que la ligue espagnole était très compétitive. Pour moi, c’est l’une des meilleures ligues. Mais nous allons essayer.

Plusieurs joueurs de l’académie ont été utilisés au cours des derniers matchs et Zidane a également été interrogé à leur sujet et sur ce qu’ils doivent faire pour rester dans ses plans, répondant: «Les joueurs ont juste besoin de travailler dur. Chacun de ceux qui sont sortis de l’académie auparavant, comme Lucas Vázquez ou Nacho, y sont parvenus avec beaucoup de travail et en étant toujours préparés.

Zidane a également fourni une mise à jour sur les blessures, expliquant que Sergio Ramos, Toni Kroos et Ferland Mendy ne seront pas prêts à revenir contre le Real Betis et que Luka Modrić et Eden Hazard sont prêts. «Donc, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles», a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a dit que l’équipe n’était peut-être pas bien préparée pour cette saison, il a répondu: «Nous n’avons pas une petite équipe. Nous en avons un très bon. Nous avons eu des problèmes de blessures et de COVID-19, donc la saison a été étrange, mais nous ne pouvons pas nous plaindre. D’autres ont eu pire.

Enfin, il y a eu une discussion sur la Super League. On a demandé à Zidane comment il pensait que Florentino Pérez était après une semaine difficile et a répondu: “En tant que président, ce qu’il veut, c’est simplement que nous nous concentrions sur le match de demain.”

Puis, sur les rumeurs sur la disqualification du Real Madrid de la Ligue des champions de cette année et sur le potentiel d’arbitrage biaisé, l’entraîneur a déclaré: «Nous avons le droit de jouer en Ligue des champions. C’est illogique et absurde [that we might be disqualified]. Non, je n’ai pas de soucis [about the refereeing]. Nous jouerons notre demi-finale, comme c’est notre droit. »