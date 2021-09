Zidane Iqbal: le premier joueur anglo-pakistanais de Manchester United est un modèle pour beaucoup dans le monde – Man United News And Transfer News

in

Zidane Iqbal de Manchester United est l’un des jeunes les plus prometteurs du club dans l’académie.

Né à Manchester d’un père pakistanais et d’une mère irakienne, Zidane a rejoint l’académie de United à l’âge de neuf ans.

Il fait partie de 0,25% de la population britannique de footballeurs d’origine sud-asiatique.

Hamza Choudhury de Leicester et Arjan Raikhy d’Aston Villa sont d’autres joueurs de Premier League de cette descendance.

Le premier entraîneur de Zidane, Stewart Hamer, a parlé à Manchester Evening News de ses premiers jours d’entraîneur.

« Je suis devenu responsable du développement de Sale United au début des années 2000. J’ai lancé un programme pour les moins de 5 ans appelé ‘Gimme 5s’, et ça a vraiment décollé, et Zidane en faisait partie quand il est arrivé.

«J’ai travaillé avec lui depuis qu’il avait trois ou quatre ans lorsqu’il a commencé, et il était, bien sûr, très, très jeune.

“Alors, j’ai accompagné Zidane à travers cela, et nous l’avons amené à Sale United en tant que moins de 6 ans, et d’autres entraîneurs l’ont aidé à passer aux étapes suivantes.”

«Je pense qu’à l’époque, Zidane a également été emmené à United, City et Liverpool. Mon conseil était de toujours s’en tenir au centre de développement d’un club, car vous recevez des messages différents de chaque académie sur la façon dont les joueurs doivent se développer.

“Nous organisions des compétitions à la fin de l’année, et invariablement Zidane réussirait très bien, tout comme certains des autres enfants pour être juste, mais il avait certainement pas mal de talent – très tôt, vous pouvez le dire Zidane avait une capacité évidente à contrôler le ballon.

Le joueur de 18 ans est un milieu de terrain polyvalent. Élégant sur le ballon, il a la vision et la ruse pour se lier avec les attaquants et créer des occasions de but pour l’équipe.

Après avoir signé son premier contrat professionnel à United en avril, Zidane s’est lentement construit une réputation comme l’une des perspectives les plus excitantes de l’académie de United.

Zidane Iqbal a disputé son premier match pour l’Irak U23 lors d’une défaite 4-1 contre les Emirats Arabes Unis U23 pic.twitter.com/05QPzDwAxs – Académie utdreport (@utdreportAcad) 4 septembre 2021

Il a été promu dans l’équipe United U23 de Neil Wood. Le joueur de 18 ans tentera d’imiter Shola Shoretire, Anthony Elanga et Hannibal Mejbri, qui ont récemment fait leurs débuts en équipe première sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer.

Zidane est une grande source d’inspiration pour les jeunes footballeurs d’origine sud-asiatique et a le potentiel de devenir une autre star de l’académie de Man United.