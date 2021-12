Zidane Iqbal réagit à ses débuts à Man Utd et envoie un message à Ralf Rangnick

Le joueur de 18 ans a fait ses débuts en senior mercredi soir (Photo: .)

La star de Manchester United, Zidane Iqbal, veut continuer à faire pression pour plus de chances en équipe première après avoir fait ses débuts seniors contre les Young Boys.

Le milieu de terrain de 18 ans est sorti du banc aux côtés de son ami proche Charlie Savage contre les Young Boys mercredi lors du choc de la Ligue des champions à Old Trafford.

Teden Mengi et Shola Shoretire sont également sortis du banc avec Bjorn Hardley et Matej Kovar remplaçants inutilisés alors que Ralf Rangnick a nommé une équipe expérimentale avec United déjà qualifié comme vainqueur de groupe.

Iqbal s’est imprégné de l’atmosphère sur la ligne de touche avant de venir avec de nombreux amis et famille à Old Trafford pour assister à son grand moment.

« C’est incroyable, j’ai travaillé toute ma vie pour cette opportunité, c’est un rêve devenu réalité, ce n’est que le début et j’espère pouvoir continuer à avancer », a-t-il déclaré à MUTV.

Iqbal et Savage sont sortis du banc ensemble (Photo: .)

«C’était fou, j’attendais que le ballon sorte, embrassant tout, regardant les fans, quand je suis venu, les acclamations des fans étaient irréelles.

‘C’était plus d’excitation [than nerves], la nuit dernière, j’ai presque dormi. J’étais juste en train d’embrasser tout cela vraiment, j’espérais avoir une touche, je l’ai fait heureusement, j’ai vraiment apprécié ça.

Iqbal a connu une saison décisive dans les rangs des moins de 23 ans cette saison, mais après avoir goûté pour la première fois à l’action senior, il est déterminé à gagner plus de minutes sous Rangnick.

« Ça se passe bien, j’ai eu une blessure il y a quelques semaines, un petit revers mais le retour a été formidable », a-t-il déclaré.

« J’ai goûté un peu, je veux continuer à pousser et qui sait ce qui va arriver dans le futur, j’espère qu’il y aura plus à venir. »



