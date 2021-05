Zidane: «Je félicite Chelsea et aussi mes joueurs»

Le système du Français a été évoqué au début de la conférence de presse et Zidane a parlé de son idée tactique et, en particulier, de la position contre nature dans laquelle Vinícius devait jouer. Il a déclaré: «Nous avons joué avec trois à l’arrière et deux arrières latéraux. . Nous avons joué de nombreux matchs de cette façon. Cela n’a pas fonctionné pour nous et il nous manquait quelque chose. C’est vrai. Mais nous avons essayé. C’est du football. En ce qui concerne la position de Vinícius, c’est une position différente de celle où il joue habituellement, mais nous avons dû avoir deux arrières latéraux à cause des trois arrières centraux. Vini peut le faire. C’était le plan. Je pense que c’est contre Getafe qu’il a joué là-bas auparavant.

Interrogé sur les joueurs qui sont revenus de blessure et s’ils ont été précipités. Il a répondu: “Chaque joueur qui a joué était prêt à jouer.”

Zidane a ensuite expliqué comment le premier but de Chelsea avait blessé mentalement le Real Madrid. «Nous nous sommes battus et notre départ a été bon. Le fait de marquer un but n’a pas vraiment changé grand-chose, mais émotionnellement cela peut changer les choses. Il nous manquait beaucoup de choses.

L’entraîneur a félicité Chelsea et ses propres joueurs pour avoir atteint les quatre derniers de la compétition de cette saison. Il a déclaré: «Nous avons essayé, mais Chelsea était meilleur et nous devons les féliciter. Je félicite également mes joueurs pour ce que nous avons fait jusqu’à présent en Ligue des champions cette saison. Je suis fier d’eux. C’est vrai que cette saison a été marquée par de nombreuses blessures, mais je pense que nous avons quand même fait de bonnes choses en Ligue des champions de cette année en un seul match avant d’atteindre la finale.

Dans la perspective du reste de la saison de LaLiga Santander, l’entraîneur a déclaré: «Il nous reste maintenant quatre matches de championnat. Il faut bien se reposer et penser au match de dimanche. »