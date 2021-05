Zidane: “Je ne parle jamais d’arbitrage, mais aujourd’hui je suis assez énervé”

Le principal point de discussion du match nul 2-2 du Real Madrid avec Séville était l’incident de double pénalité qui s’est terminé dans le deuxième but de Séville et c’était également le principal sujet de discussion de la conférence de presse d’après-match de Zinedine Zidane.

Lorsqu’on lui a demandé si Juan Martínez Munuera avait raison de donner un penalty pour le handball de l’Éder Militão et a demandé ce que l’arbitre lui avait dit lors de leur conversation sur le terrain après le match, Zidane a déclaré: «Je ne comprends pas. [the handball criteria]. Il y avait un handball Militão, mais il y avait aussi un handball Séville. Je n’étais pas convaincu par ce que l’arbitre m’a dit. Mais, c’est lui qui siffle. Je n’en parle jamais [refereeing controversies], mais aujourd’hui je suis assez ennuyé. Ils doivent m’expliquer les règles du handball. S’il y a un handball Militão alors d’accord. Mais il y en avait aussi un à Séville. Mais c’est ce que c’est. »

D’autres questions sur l’arbitrage ont suivi, mais Zidane a déclaré qu’il n’allait pas en dire plus.

Discutant du match lui-même, le Français a déclaré: «Je pense que nous avons commencé lentement dans les 25 premières minutes, mais la seconde mi-temps a été très bonne. Je pense que les joueurs ont tout donné et méritaient plus. Ils méritaient de gagner. Mais, nous devons penser au prochain match. Ce n’est plus entre nos mains, mais nous allons nous battre jusqu’au bout.