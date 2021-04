Zidane: “Je ne suis pas content à cause des défaites de nos rivaux”

Zinedine Zidane était d’une rare humeur bavarde lors de sa conférence de presse du vendredi, discutant en détail d’un certain nombre de sujets. Tout d’abord, il a parlé du match de samedi contre Osasuna et de la nécessité de se concentrer sur ce match plutôt que de penser à Chelsea mercredi.

L’entraîneur a déclaré: «Avant mercredi, nous devons d’abord penser à samedi, tout le monde ne pourra pas jouer. Mais nous allons mettre sur pied la meilleure équipe possible pour gagner. Nous devons bien faire les choses demain contre Osasuna.

Lorsqu’on lui a demandé si la défaite de Barcelone contre Grenade modifiait du tout ses plans, Zidane a rejeté cette idée. Il a répondu: «Non, cela ne change rien. Ce qui se passe ailleurs, nous ne pouvons pas contrôler cela. Je ne suis pas content des défaites de nos rivaux. Nous devons travailler dur et nous savons que ce sera difficile. Il y a sept matchs à jouer [he is including the Champions League final] et nous rivaliserons jusqu’au bout.

Zidane n’aura pas Dani Carvajal disponible, car il est devenu le dernier nom sur le rapport médical. Interrogé sur toutes les blessures, Zidane ne voulait blâmer personne ou partie. Il a déclaré: «Ce n’est pas facile de gérer une équipe comme celle du Real Madrid. Tout le monde a une opinion à ce sujet. Ce n’est pas facile et nous avons eu beaucoup de difficultés. A qui est-ce la faute? Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de trouver quelqu’un à blâmer. Ce fut une année étrange dans tous les sens du terme. La préparation est fondamentale pour les joueurs et nous n’en avons pas eu cette année. Nous avons eu plus de blessures que la plupart des autres, mais pour arriver à la fin de la saison dans la bonne position dans laquelle nous nous trouvons … Ooft. Cela signifie que je suis très content de ce que les gars ont fait. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. »

Zidane a également révélé que Ferland Mendy ne serait pas prêt à affronter Osasuna samedi et a déclaré que Marcelo remplirait ses fonctions électorales mardi après avoir été appelé pour aider au vote de la région, mais que le Brésilien sera avec l’équipe mercredi pour le match de Chelsea.