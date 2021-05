Zidane : “Je quitte le Real Madrid parce que le club n’a pas la confiance dont j’ai besoin”

L’ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a publié une lettre ouverte aux fans sur AS expliquant pourquoi il quitte le club. Zidane a été honnête et a déclaré que sa relation avec le club au cours des derniers mois n’était pas bonne.

Voici la lettre telle que publiée sur AS :

Chers fans du Real Madrid,

Depuis plus de 20 ans, dès le premier jour où je suis arrivé à Madrid et que j’ai porté la chemise blanche, tu m’as montré ton amour. J’ai toujours senti qu’il y avait quelque chose de spécial entre nous. J’ai eu l’immense honneur d’être joueur et entraîneur du plus grand club de tous les temps, mais je ne suis avant tout qu’un autre fan de Madrid. Pour toutes ces raisons, j’ai voulu écrire cette lettre, vous dire au revoir et vous expliquer ma décision de quitter le poste d’entraîneur.

Quand, en mars 2019, j’ai accepté l’offre de retourner au Real Madrid après une pause de huit mois, c’était bien sûr parce que le président Florentino Pérez me l’avait demandé, mais aussi parce que vous me l’avez tous demandé chaque jour. Quand j’ai rencontré l’un d’entre vous dans la rue, j’ai ressenti votre soutien et le désir de me revoir avec l’équipe. Parce que je partage les valeurs du Real Madrid ; ce club appartient à ses membres, à ses fans et au monde entier. J’ai essayé de suivre ces valeurs dans tout ce que j’ai fait, et j’ai essayé d’être un exemple. Être à Madrid pendant 20 ans est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie et je sais que je le dois entièrement au fait que Florentino Pérez m’a soutenu en 2001, il s’est battu pour m’avoir, pour m’amener ici quand certains étaient contre il. Je le dis du fond du cœur quand je dis que je serai toujours reconnaissant au ‘presi’ pour cela. Toujours.

J’ai maintenant décidé de partir et je veux bien expliquer les raisons. J’y vais, mais je ne saute pas par-dessus bord, et je ne suis pas fatigué de coacher. En mai 2018, je suis parti car après deux ans et demi, avec tant de victoires et tant de trophées, j’ai senti que l’équipe avait besoin d’une nouvelle approche pour rester au plus haut niveau. En ce moment, les choses sont différentes. Je pars car je sens que le club n’a plus la confiance dont j’ai besoin, ni le soutien pour construire quelque chose à moyen ou long terme. Je comprends le football et je connais les exigences d’un club comme le Real Madrid. Je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois partir. Mais avec cela, une chose très importante a été oubliée, tout ce que j’ai construit au jour le jour a été oublié, ce que j’ai apporté à mes relations avec les joueurs, avec les 150 personnes qui travaillent avec et autour de l’équipe. Je suis un gagnant né et j’étais ici pour gagner des trophées, mais ce qui est encore plus important, ce sont les gens, leurs sentiments, la vie elle-même et j’ai l’impression que ces choses n’ont pas été prises en compte, qu’il y a eu un l’incapacité de comprendre que ces choses maintiennent également la dynamique d’un grand club. Dans une certaine mesure, j’ai même été réprimandé pour cela.

Je veux qu’il y ait du respect pour ce que nous avons accompli ensemble. J’aurais aimé que ma relation avec le club et le président ces derniers mois soit un peu différente de celle des autres entraîneurs. Je ne demandais pas de privilèges, bien sûr que non, juste un peu plus de souvenir. De nos jours, la vie d’un entraîneur en pirogue dans un grand club est de deux saisons, un peu plus. Pour que cela dure plus longtemps, les relations humaines sont essentielles, elles sont plus importantes que l’argent, plus importantes que la renommée, plus importantes que tout. Ils ont besoin d’être nourris. C’est pourquoi ça m’a fait tellement mal quand j’ai lu dans la presse, après une défaite, que je serais viré si je ne gagnais pas le prochain match. Cela m’a fait mal ainsi qu’à toute l’équipe parce que ces messages délibérément divulgués aux médias ont influencé négativement l’équipe, ils ont créé des doutes et des malentendus. Heureusement, j’ai eu ces gars incroyables qui étaient avec moi jusqu’à la mort. Quand les choses ont mal tourné, ils m’ont sauvé avec de magnifiques victoires. Parce qu’ils croyaient en moi et savaient que je croyais en eux. Bien sûr, je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde, mais je suis capable de donner à tout le monde, que ce soit un joueur, un membre du staff technique ou n’importe quel employé, la force et la confiance dont ils ont besoin dans leur travail. Je sais parfaitement ce dont une équipe a besoin. Au cours de ces 20 années à Madrid, j’ai appris que vous, les fans, voulez gagner, bien sûr, mais surtout vous voulez que nous donnions tout : l’entraîneur, le staff, les employés et bien sûr les joueurs. Et je peux vous assurer que nous avons donné 100% de nous-mêmes à ce club.

J’aimerais profiter de cette occasion pour envoyer un message aux journalistes. J’ai donné des centaines de conférences de presse et malheureusement nous avons très peu parlé de football, même si je sais que vous aimez le football, ce sport qui nous rassemble. Cependant, et sans aucune envie de critiquer ou de sermonner, j’aurais aimé que les questions ne portent pas toujours sur la polémique, qu’on parle plus souvent du jeu et surtout des joueurs, qui sont et seront toujours les plus importants chose dans ce sport. N’oublions pas le football, prenons-en soin.

Chers fans de Madrid, je serai toujours l’un d’entre vous.

Hala Madrid !

Zinedine Zidane

Zidane était clairement fatigué des rumeurs suggérant que le Real Madrid cherchait un remplaçant et pense que ces rumeurs venaient du conseil d’administration lorsqu’il a déclaré que ces messages avaient été “délibérément divulgués”.

L’entraîneur français a parfaitement le droit d’expliquer pourquoi il quitte le Real Madrid et sa lettre ouverte laisse le club – et principalement le président Florentino Perez – dans une situation difficile compte tenu de ce que Zidane a réalisé au cours de ses deux mandats en tant qu’entraîneur.

Madrid n’a pas encore nommé de remplaçant et cette lettre nuira sûrement à sa réputation, car les entraîneurs du monde entier savent désormais comment fonctionne le club lorsque les choses ne se passent pas aussi bien qu’ils le souhaiteraient.