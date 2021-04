Zidane: «J’espère que Ramos jouera dans plus de Clásicos… et Messi aussi»

C’est le week-end Clásico et Zinedine Zidane s’est entretenu avec les médias vendredi midi, avant l’affrontement de samedi soir entre le Real Madrid et Barcelone à Valdebebas.

Le Real Madrid est en bonne forme, battant Eibar 2-0 et Liverpool 3-1 lors de leurs deux matches depuis la trêve internationale. En visionnant ce match à succès, Zidane a tenté de minimiser l’importance en disant: «Il y a trois points en jeu, tout comme il y en avait contre Eibar. Nous nous sommes préparés de la même manière que nous l’avons fait l’autre jour. Nous savons que ce sera compliqué. Nous savons cela. Mais, nous sommes préparés et nous avons également pu bien récupérer depuis le dernier match. Nous voulons continuer à faire ce que nous faisons. Nous sommes en bonne forme, mais nous devons continuer sur cette lancée. Il y a beaucoup de choses en jeu et nous sommes vivants dans les deux compétitions.

Interrogé sur les implications de ce match dans la course au titre et si le Real Madrid sera hors de combat s’il perd, l’entraîneur a répondu: «Non, et je n’y pense pas. Nous verrons quelles sont les conséquences à la fin de la partie. Nous essaierons de jouer un bon match de football. L’Atlético Madrid a une avance. Ils sont les premiers dans la table. Mais quoi qu’il arrive, nous devrons concourir jusqu’à la fin de la saison. C’est une ligue très compétitive, donc toutes ces équipes ont une chance de gagner. Il reste encore beaucoup de points à jouer. »

Sergio Ramos est blessé et ne pourra pas jouer et on a demandé à Zidane s’il pensait que l’arrière central aurait déjà joué son dernier Clásico. À ce sujet, il a déclaré: «J’espère que non. Il ne jouera pas demain et c’est dommage, mais j’espère qu’il restera ici. Tu le sais.”

Ensuite, il a été interrogé sur Lionel Messi et s’il espère que ce sera le dernier Clásico pour le capitaine du Barça. Mais, Zidane a également déclaré qu’il aimerait que l’Argentin reste et joue plus de Clásicos, expliquant: «Non. Il devrait rester à Barcelone. Il est heureux là-bas. Ce serait également bon pour la Liga.

Discutant plus en détail de Messi et du fait qu’il n’a pas marqué ou aidé lors de ses six derniers Clásicos, Zidane a déclaré: «Nous savons à quel point Messi est bon et cela ne changera pas. Il ne marque peut-être pas contre nous, mais nous savons toujours à quel point il est bon. Nous jouons contre tout Barcelone, où ce sont tous de bons joueurs. Nous essaierons de limiter les forces de Messi, comme nous le faisons toujours, et nous essaierons généralement d’avoir un bon match avec le ballon.

Eden Hazard a été évoqué à quelques reprises lors de la conférence de presse, mais Zidane a été vague lorsqu’il s’agissait de confirmer ou non si le Belge serait dans l’équipe. On lui a même demandé si l’équipe nationale belge aurait une influence sur cette décision, mais Zidane a répondu: «Cela ne dépend pas de la Belgique ou du Real Madrid. Cela dépend du ressenti du joueur. Il y a un processus de récupération, mais cela dépend de ce que ressent le joueur. »

Enfin, il y avait une question sur Kylian Mbappé et son arrivée potentielle au Real Madrid. L’entraîneur a répondu: «Je le connais. Nous nous connaissons bien. Mais ce n’est pas mon joueur donc je ne peux rien dire. Je peux parler du match de demain. C’est un grand joueur et nous verrons ce qu’il veut faire à l’avenir, mais ce n’est pas mon souci pour le moment.