Zidane, le favori sur le banc de Manchester United

25/10/2021 à 11h59 CEST

pari

Le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer est de plus en plus imminent. Les jours du Norvégien sont comptés après l’humiliation subie à Old Trafford contre Liverpool. Un 0-5 qui fait trembler Solskjaer et qui ouvre le débat sur qui sera le prochain entraîneur des ‘Red Devils’.

La bataille pour être son successeur ressemble à un heads-up entre Ou Zinedine Zidane et Antonio Conte, avec un avantage pour le premier. Ce sont les candidats de plus haut niveau sur le marché en ce moment. Que l’arrêt français à Old Trafford est [3.6]tant que Conte est à [6.5]. Zidane n’a encore formé aucune équipe autre que le Real Madrid et il lui est difficile de rattraper une équipe aussi en crise, même s’il l’a déjà fait avec les vlancos en 2019.

Rencontrez Cristiano, Martial et PogbaMais pour le moment, ce qui manque à United, c’est la tactique et la stratégie et c’est là qu’intervient Conte, l’entraîneur avec la main la plus dure du marché. Il a déjà fait de Chelsea et de l’Inter Milan des champions et pourquoi il n’a pas pu imposer la discipline et les résultats dont les « Red Devils » ont besoin.

En dehors de ces deux-là, le reste des candidatures est beaucoup plus compliqué. Brendan Rodgers c’est un quota [5.0], mais lorsque la possibilité d’aller à Newcastle United a été ouverte, il l’a écartée en raison de son futur désir d’entraîner Manchester City, en plus d’avoir un contrat avec Leicester City. Une autre option consiste à Erik dix sorcière, de l’Ajax, mais le profil du Néerlandais semble plus fait pour créer un projet avec le temps et non à la nécessité de résultats immédiats de cette United. Votre arrivée est au quota [11.0].