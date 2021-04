Zidane: « Le plan était toujours de jouer 4-3-3, perdre Varane n’a pas changé ça »

Zinedine Zidane était visiblement ravi de la victoire 3-1 du Real Madrid sur Liverpool mardi soir, même si l’entraîneur prévenait que l’égalité était loin d’être terminée. Réfléchissant à la victoire lors de son entretien d’après-match avec les médias, il a déclaré: «Je me sens bien. Il y a un mélange de tout. Nous avons eu un très bon match, même si nous avons eu un peu de difficulté en début de seconde période. Je suis fier de tout le monde. Mais, il y a une deuxième étape. Nous devons être heureux et satisfaits, mais il y a un match retour.

L’entraîneur a également révélé que la défaite tardive de Raphaël Varane n’avait pas trop affecté l’équipe tactiquement, affirmant que le plan était toujours l’utilisation d’un 4-3-3. Il a déclaré: «Nous n’avons rien changé, nous avons simplement changé Éder Militão pour Raphael. Le plan était de jouer 4-3-3 avec Raphael. Nous savions qu’il y avait quelque chose là-bas [with the long passes forward] Nous savons que leurs arrières latéraux attaquent, donc avec la qualité que nous avons avec Toni Kroos et Vinícius, nous avons marqué un premier but fantastique.

Il y a eu d’autres éloges pour Vinícius, Zidane disant: «Je suis heureux parce qu’il avait besoin de marquer, tout comme Marco Asensio ou Karim Benzema ont besoin de marquer. Il joue bien. Lorsqu’un joueur marque un but, il a plus d’énergie. »

Enfin, Zidane a été interrogé sur le Clásico de samedi, mais il ne pense pas encore à ce match. Il a déclaré: «Nous devons profiter de ce match aujourd’hui, puis le regarder demain. Même pas demain. Nous sommes calmes. Le match a lieu samedi. Nous avons juste besoin de bien récupérer. »