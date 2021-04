Zidane: “Le Real Madrid et Chelsea méritent tous deux d’être en demi-finale”

Le Real Madrid affrontera Chelsea lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions mardi soir et Zinedine Zidane a présenté un aperçu du match lors de la conférence de presse tenue lundi après-midi. Dans la perspective du match, l’entraîneur a déclaré: «C’est le match le plus difficile et le plus important de la saison parce que c’est le prochain. Nous y ferons face comme vous vous attendez à ce que nous affrontions une demi-finale de Ligue des champions. Nous allons concurrencer à notre maximum. Je ne pense pas qu’ils vont s’asseoir. Ils défendent bien, mais ils attaquent bien aussi. Nous devons également défendre et nous devons également créer des opportunités. Nous devrons faire de notre mieux pour leur faire du mal.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’expérience du Real Madrid serait la clé, étant donné que Chelsea n’était pas en demi-finale depuis 2014, Zidane a expliqué pourquoi il n’était pas d’accord avec cela. Il a dit: «Je ne pense pas. Dans le présent, c’est une équipe qui a fait du bon travail en Ligue des champions. Chelsea et le Real Madrid méritent d’être ici. Nous avons de l’expérience, mais Chelsea a également de l’expérience dans diverses compétitions.

Pour Eden Hazard, il s’agit d’un match spécial contre son ancien club et Zidane a déclaré que le Belge était en bon état, déclarant: «Il était très bon l’autre jour. Il n’a ressenti aucun de ses problèmes et il se sent bien. Nous sommes tous heureux de l’avoir avec nous.

Il y avait aussi diverses questions sur la Super League, en espagnol, en anglais et en français. Zidane est de plus en plus frustré par ces questions car il a refusé de donner son avis sur le projet, mais il a rejeté la théorie du complot selon laquelle l’UEFA chercherait à se venger du Real Madrid par un arbitrage biaisé dans ce match. À ce sujet, Zidane a déclaré: «Il est absurde de penser que nous voulons être en Ligue des champions l’année prochaine. On en a beaucoup parlé [refereeing in this tie and disqualification for next year] mais nous devons nous concentrer uniquement sur le match de demain. Nous allons nous concentrer sur le terrain et nous nous attendons à ce que l’arbitre fasse son travail comme il le ferait toujours. Ce serait mal de penser à toutes ces théories de l’extérieur. Nous allons concourir de la première à la 90e minute. »

En termes de blessures, Zidane a confirmé que Toni Kroos est de retour et que Ferland Mendy ne pourra pas survivre.