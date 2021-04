Zidane: “Le système n’est pas la chose la plus importante, c’est l’énergie”

Le Real Madrid a connu une soirée parfaite contre Cadix mercredi en s’imposant 3-0, tous les buts étant inscrits en première mi-temps et leur permettant de faire une pause dans les 45 secondes. C’était aussi une chance pour Antonio Blanco de faire une sortie, le faisant aussi dans un nouveau système.

Interrogé sur la formation après le match, Zidane a répondu: «Ce n’est pas le plus important. Au lieu de cela, il s’agit de jouer avec l’énergie. Et bien défendre, ce que nous avons fait une fois de plus. C’est fondamental pour moi. Ce que nous faisons, nous adapter à toutes les blessures, est important.

Karim Benzema a été excellent dans ce match, avec deux buts et une passe, et Zidane a fait l’éloge du n ° 9. Il a déclaré: «Je suis heureux de ce qu’il fait, pas seulement de ses objectifs. Nous apprécions sa pièce. Nous espérons en profiter pendant longtemps. »

Enfin, il a fourni une mise à jour sur Luka Modrić, qui était un abandon tardif avant ce match. Sur le milieu de terrain croate, Zidane a déclaré: «C’est l’arrière. Mais, je pense que c’est une chose mineure. Nous espérons qu’il pourra bientôt revenir avec nous. »