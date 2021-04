Zidane: “Les joueurs de Castilla qui ont joué contre Getafe ont tous un bel avenir”

Ce n’était pas une victoire pour le Real Madrid dimanche soir, mais leur match nul 0-0 contre Getafe est survenu dans des circonstances exceptionnelles, car seuls 12 hors-champ seniors étaient disponibles. Discutant du jeu, Zinedine Zidane a parlé de sa fierté face à l’effort montré par tous ses joueurs.

Il a déclaré: «Ce n’était pas facile pour mes joueurs. Mais nous n’avons pas de limite. Nous continuerons à nous battre jusqu’à la fin de la saison. Il n’y a pas de limite dans cette équipe. Nous devons bien nous reposer et continuer. Nous avons de nombreux joueurs, mais c’est ce que c’est. Ce n’est pas juste comme ça pour nous, car il y a beaucoup d’équipes qui souffrent comme ça.

Interrogé sur la course au titre, l’entraîneur a déclaré qu’il pensait que le Real Madrid avait encore de bonnes chances. Il a déclaré: «Il reste de nombreux points, nous devons donc continuer. Quand nous gagnons, nous devons continuer et c’est pareil après ce match. »

Plusieurs joueurs de Castilla ont figuré dans ce match, alors que Víctor Chust a joué les 90 minutes et Antonio Blanco et Sergio Arribas sont tous deux entrés. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait avoir une chance de faire partie de l’équipe première un jour, Zidane a répondu: «Bien sûr que oui. Ils ont un grand avenir. Ils sont très solides. Chust était vraiment bon et il jouait avec du caractère. Tous les jeunes ont bien fait et je suis content pour eux. Je suis content pour tous les joueurs qui ont joué ce soir. Abandonner serait une défaite, mais tout le reste est le voyage.

Enfin, on lui a demandé pourquoi Blanco et Arribas avaient joué les 90 minutes complètes avec Castilla samedi, mais Zidane a expliqué qu’il ne s’attendait pas à en avoir besoin. Il a déclaré: «Nous n’avons pas changé leurs minutes parce que [the Fede Valverde and Ferland Mendy absences] étaient à la dernière minute. Peut-être aurions-nous pu prévoir cela et faire quelque chose de différent, mais c’est le football.