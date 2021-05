Zidane: «Malgré une saison difficile, nous sommes dans la course au titre le dernier jour»

Le Real Madrid a encore une chance de remporter le titre de LaLiga Santander 2020/21. Ils accueilleront Villarreal le dernier jour, prêts à bondir en cas de dérapage de l’Atlético Madrid à Valladolid. S’exprimant après leur victoire 1-0 sur l’Athletic Club dimanche, Zidane a insisté sur le fait que l’équipe donnerait tout, en disant: «La victoire et trois points d’aujourd’hui sont ce qui est important. Nous nous battrons jusqu’au bout. Nous sommes satisfaits de ce très très bon match que nous avons joué.

Interrogé sur les rapports qu’il partira à la fin de la saison, Zidane a rejeté cela et s’est prononcé contre la 38e journée. Il a dit: «Comment pourrais-je dire à mes joueurs en ce moment que je pars? Non, c’est un mensonge. Je me concentre sur cette saison. Il nous reste un match et c’est tout ce qui m’importe. Nous nous battons pour beaucoup. Malgré une année très difficile, nous sommes dans le combat. Espérons que nous pourrons remporter ce titre lors du match final. Nous donnerons notre dernière goutte. “

Interrogé sur quelques mots sur Nacho, Zidane en avait quelques-uns, même s’il était bref. Il a dit: “[That Nacho should stay at Real Madrid for the rest of his career] est clair. Très clair. Il mérite d’être ici.

Enfin, la question des handballs et des pénalités est revenue, après l’incident de Jon Morcillo. Il a dit: «Je ne veux pas revenir là-dessus. L’arbitre essaie de faire son travail du mieux possible. J’essaye juste de faire mon travail. »