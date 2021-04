Zidane: “Nous n’avons encore rien gagné, mais nous sommes vivants en Ligue des champions et en Liga”

Logiquement, Zinedine Zidane était ravi de la qualification du Real Madrid pour les demi-finales de la Ligue des champions, après avoir fait match nul 0-0 à Anfield pour obtenir son résultat 3-1 au match aller. Au match retour, Zidane a déclaré: «On savait souffrir, mais c’est normal en quart de finale. Nous avons bien contrôlé le match. Nous étions très solides et je suis très heureux pour tous les joueurs. C’est une équipe qui unit encore plus que d’habitude quand il y a plus de difficulté que d’habitude. Nous sommes heureux de passer et maintenant nous devons nous reposer. Nous n’avons encore rien gagné, mais nous sommes vivants dans les deux compétitions. Nous pouvons être fiers de ce que nous faisons, mais nous devons continuer et penser au match de dimanche.

Bien que Zidane ait mis en garde contre les problèmes physiques de l’équipe avant le match, il a en fait déclaré qu’ils étaient plus frais vers la fin de ce match par rapport à El Clásico. Il a déclaré: «Nous avons terminé ce match bien mieux que celui contre Barcelone. L’effort a été énorme, mais nous pouvons être très heureux émotionnellement de la façon dont nous sommes sortis de ces matchs. Il est normal de parler de l’effort physique, surtout en cette saison. Tout le monde se concentre sur ce que nous devons faire pour le reste de la saison. Maintenant, nous devons penser au match de LaLiga de dimanche.

Interrogé sur Fede Valverde et son rôle d’arrière droit, Zidane n’a pas dit grand chose mais il a répondu: «Je pense qu’il a fait un bon match, même dans une position où il n’a pas beaucoup joué. Il était l’option pour aujourd’hui.

De même, il a fait l’éloge de Thibaut Courtois, disant: «Ce qu’il fait est phénoménal et je suis content pour lui. C’est très important d’avoir cette solidité. Il fait du bon travail.

Enfin, Zidane a été interrogé sur Chelsea, l’adversaire des demi-finales, mais n’y pensait pas encore et a déclaré: «Si vous me le permettez, nous allons simplement profiter aujourd’hui. Nous avons de nombreux matchs de championnat avant cette demi-finale, mais nous savons que c’est une très bonne équipe.