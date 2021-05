Zidane: “Nous n’avons rien gagné cette saison, mais nous savons ce que nous devons faire”

Le Real Madrid n’a pas pu remporter le titre de champion cette saison, mais Zinedine Zidane a envisagé l’avenir après sa victoire 2-1 contre Villarreal lors du dernier match de la saison 2020/21 de LaLiga Santander.

Il a déclaré: «Je tiens à remercier nos fans car ils ont toujours soutenu l’équipe. Je pense que tout le monde peut être fier du fait que les joueurs ont tout donné. Nous devons féliciter toute l’équipe. Nous devons également féliciter l’Atlético Madrid, qui l’a mérité parce que celui qui est le mieux l’a mérité. Le plus important pour nous, c’est ce que les joueurs ont fait.

Le sujet de la conversation est ensuite passé à l’avenir de Zidane, mais il n’a pas voulu en parler, en disant: «Avec le temps et le calme, je parlerai avec le club. Nous n’avons rien gagné, mais nous savons ce que nous devons faire. En tant que club, nous n’avons rien gagné cette année. Nous savons ce que nous devons accomplir et ce que veulent les fans est le plus important. Nous devons remercier nos fans car ils nous ont soutenus tout au long du parcours. C’est un jour pour féliciter toute l’équipe. »

Zidane a insisté sur le fait que Los Blancos se sont battus jusqu’à la fin en 2020/21, en disant: «Nous avons tout donné sur le terrain et je suis responsable de tout cela. Nous évaluerons tout. Tout ce que les joueurs veulent faire, c’est gagner. »