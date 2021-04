Zidane: “Nous sommes habitués à des matchs comme celui-ci”

Zinedine Zidane s’est entretenu mardi avec les médias, avant le match retour du Real Madrid contre Liverpool en Ligue des champions. Il était encore plus silencieux que d’habitude, fournissant des réponses courtes et gardant ses cartes très près de sa poitrine.

Parlant de manière générale du match, l’entraîneur a déclaré: «Nous savons que ce sera difficile. Nous essaierons de faire ce que nous avons fait. Nous allons devoir rivaliser, défendre et bien attaquer. Chaque fois que le Real Madrid est sur le terrain, l’objectif est de gagner le match et c’est ce que nous essaierons de faire. Nous avons eu deux matchs avec beaucoup d’efforts, mais nous avons l’habitude de jouer des matchs comme celui-ci. Demain, nous aurons un autre match qui exigera notre maximum. »

Interrogé sur la dernière blessure, celle de Lucas Vázquez, Zidane a déclaré que cela pourrait être une raison pour que l’équipe soit encore plus unie, faisant écho à un point soulevé par Luka Modrić lors de sa propre conférence de presse. Il a déclaré: «Je pense que nous avons eu des difficultés, mais l’équipe s’unit toujours lorsque nous avons des difficultés. Cela montre le caractère de cette équipe. Nous aurions aimé avoir tous les joueurs avec nous, mais nous devons simplement essayer de nous préparer le plus possible.

Lorsqu’on lui a demandé si le calendrier était trop chargé, Zidane a répondu: «Nous savons que c’est difficile. C’est une saison très étrange pour de nombreuses raisons, mais nous ne pouvons pas changer cela. Ce que nous devons faire, c’est essayer de récupérer au mieux à chaque fois. L’horaire est ce qu’il est. Nous allons continuer et nous allons nous battre.

Puis vint une série de réponses brèves de l’entraîneur. Sur la possibilité d’un départ d’Álvaro Odriozola, il a déclaré: «C’est vrai qu’il n’a pas beaucoup joué, mais Odri est concentré. Mais je ne peux pas vous dire maintenant s’il jouera demain.

Sur les chances de Fede Valverde de jouer, il a répondu: «Il a récupéré et il sera à 100%. Il sera avec l’équipe.

Puis, à la question de savoir s’il pouvait voir Jurgen Klopp en charge du Real Madrid un jour, Zidane a déclaré: «En ce moment, il est l’entraîneur de Liverpool et je suis l’entraîneur du Real Madrid.