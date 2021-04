Zidane prépare le Real Madrid pour le match de Liverpool sans se laisser décourager par la blessure de Lucas Vázquez

Les ecchymoses de samedi soir, Clásico, ont peut-être préparé le terrain pour le match retour du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions à Liverpool, mais cela n’a pas aidé avec la situation de blessure.

Comme nous le savons tous maintenant, la blessure de Lucas Vázquez s’est avérée être une déchirure du ligament croisé postérieur (PCL) du genou gauche, subie dans un défi de taille qui est typique des mécanismes de blessure pour les blessures au genou de cette nature.

Il y aura sans aucun doute des discussions en cours au cours des prochains jours concernant la gestion avancée de la blessure de Lucas, car la chirurgie PCL peut être compliquée et le club voudra s’assurer que la bonne voie est suivie.

La raison de mentionner cela est que toutes les blessures PCL ne passent pas par la voie chirurgicale. La nature délicate de l’opération signifie souvent que de nombreux chirurgiens opteront plutôt pour l’option physiothérapie et rééducation, et bien que cela puisse s’avérer être la bonne décision, le choix de la voie à suivre doit être soigneusement étudié.

Il est important de bien faire les choses au stade de l’évaluation, et bien que l’option d’opérer soit une option qui peut toujours être reprise à une date ultérieure, tout retard dans la chirurgie affectera invariablement le résultat en termes de retour au jeu.

Telle est l’importance de prendre la bonne décision, il se peut même que ce soit plus tard dans la semaine avant que cette décision ne soit prise.

Le match n’étant joué que mercredi, Zinedine Zidane aura au moins une journée supplémentaire pour évaluer la situation des blessures en général. Les joueurs du Real ont connu une séance de repos et de récupération dimanche matin et se sont entraînés lundi à huis clos avec plusieurs joueurs ressentant toujours les effets du match de samedi.

Fede Valverde a été remplacé par Marco Asensio après une heure contre le Barça et avait également clairement du mal à la fin. N’ayant repris l’entraînement complet que 48 heures avant le match aller contre Liverpool, il a bien fait de disputer cette heure contre le Barça.

Être remplacé par Marco Asensio samedi soir a été un renversement des rôles contre Liverpool lorsque Fede a fait son entrée sur le banc, et cela montre à quel point il peut être incroyablement difficile de revenir d’une blessure.

Être capable de se remettre en mode de jeu avec un peu de temps de jeu la semaine dernière aura aidé, mais Fede ne sera probablement que l’un des nombreux joueurs que Zidane et al. Auront évalué au cours des 48 dernières heures.

Il n’a pas participé à l’entraînement du Real lundi matin et continuera à être soigné au cours des prochaines 24 heures.

Bien qu’aucune des triples substitutions de Zidane ne semble avoir été effectuée pour des raisons de blessure, il sera probablement tard dans la journée avant que l’on sache qui est susceptible d’être apte pour Anfield et qui ne l’est pas.

Compte tenu des conditions météorologiques à Madrid samedi soir, le match du Barça allait toujours être un test de condition physique des joueurs. Chaque fois qu’il y avait un arrêt, les joueurs pouvaient être vus essayant désespérément de se réchauffer jusqu’à ce que le jeu reprenne. Tout cela fait des ravages sur les joueurs et bien sûr, il n’y aura pas de relâche.

Le système de rotation de Zidane est actuellement testé à sa limite et maintenant que Lucas Vázquez a rejoint Sergio Ramos et Dani Carvajal en marge, c’est juste un autre défi à relever pour Zidane et son équipe.

Comme tout le monde le sait, il est peu probable que le Real reçoive un accueil chaleureux mercredi soir à la suite des retombées de la finale à Kiev il y a trois ans, mais il était extrêmement décevant de voir Jürgen Klopp attiser les flammes avant le match aller avec ses commentaires sur l’Alfredo de Stéfano.

Zidane a refusé d’être tiré au sort et, ce faisant, a traité la critique du de Stéfano avec le mépris qu’il jugeait mérité, mais d’autres n’étaient pas aussi diplomates.

L’ancien directeur sportif du Real, Jorge Valdano, n’a pas perdu de temps à prendre l’appât avec sa réponse sur les développements actuels du stade au Bernabéu et était moins que flatteur à propos du stade Anfield de Liverpool en réponse.

Même l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, a admirablement soutenu l’utilisation actuelle du stade de Castilla par le Real, une installation dont de nombreux clubs de la Liga (et d’ailleurs) seraient heureux de pouvoir profiter.

Le fait que Koeman soit suffisamment convaincu du commentaire de Klopp pour répondre comme il l’a fait en dit long sur le niveau des installations de Real. Cela semble être juste un autre exemple de la réaction post-Kiev qui mijote depuis le tirage au sort.

Blessures mises à part, Real doit dépasser tout cela et se concentrer sur l’obtention d’un résultat à Anfield.