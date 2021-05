Zidane quitte à nouveau le Real Madrid: quel est son héritage maintenant et quelle est la prochaine étape?

Ces observations – où je regarde Real MadridL ‘histoire de ses joueurs en prêt, Castilla, des bribes tactiques et d’ autres pensées pertinentes – sont maintenant chose courante. Toutes les éditions précédentes peuvent être trouvées ici.

Les suites sont rarement aussi bonnes que l’original, mais il y aura toujours des exceptions à la règle. Le gardien et gardien vigilant du Bayern Munich, Jupp Heynckes, a été le manager du Bayen de temps en temps comme il le fallait, convoqué avec un signal de batte – non seulement aidant à la transition du club entre les managers, mais aussi amassant quatre titres de champion et un champion Trophée de la ligue sur la durée de quatre séjours séparés et trois décennies.

Il y avait un sentiment que Zidane pourrait être les Heynckes du Real Madrid. Après son dernier au revoir en 2018 (mon hommage est ensuite inclus ici), Zidane a signé avec «jusqu’à bientôt» alors que Florentino Perez le regardait avec des yeux d’anime exorbités et larmoyants. Ce n’était pas un adieu. «Jusqu’à bientôt» a duré un an. C’est à peu près dès que ça arrive.

Mais beaucoup s’inquiétaient de son héritage. Zidane a d’abord succédé à Rafa Benitez en 2016. S’il était difficile pour Zizou le manager d’être à la hauteur de Zizou le joueur, il allait être impossible pour Zizou 2.0 d’être à la hauteur de Zizou 1.0. Ce dernier est entré dans l’histoire et le premier avait soit perdu des légendes, soit vu sa barbe devenir grise. Toujours: Zidane avait les couilles pour revenir et repousser les limites, pour écrire plus d’histoire. Il se souciait peu de l’héritage, et comme cela a été le cas à la fois en tant que joueur et manager, il ne s’est pas soucié de s’éloigner de l’argent. C’est son métier.

Il y avait ceux qui s’inquiétaient de son héritage, mais il y avait aussi beaucoup de critiques préoccupés par son retour – et beaucoup d’entre eux ont continué à s’accumuler au cours de son deuxième passage. Zidane lui-même a verbalisé qu’il n’est pas un tacticien, et c’est peut-être pourquoi il évite les questions sur les tactiques sur les rares moments où elles surviennent (bien que Zidane ait été un artiste pour esquiver tout et tout ce qui a été demandé). Et peut-être pour cette raison, les tacticiens de football et les accros de l’analyse de Twitter ne l’aimaient pas beaucoup. Il n’était pas le favori des nerds que sont Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann. Zidane était moins accessible aux simples mortels, et une déconnexion se formait souvent avec lui et ceux qui critiquaient ses idéologies de football, prompt à souligner tout ce qu’il pouvait faire différemment.

Zidane pensait que le football était souvent plus simple que nous ne le pensons. Mais Zidane était aussi un monstre du football – une superstar transcendante qui ressentait le jeu naturellement, comme s’il flottait dans l’espace, qui faisait des choses que vous ne pouvez pas vraiment enseigner. Il a joué avec des joueurs qui étaient des monstres comme lui au niveau du club et au niveau national, et pendant les trois tours, il a également entraîné ces mutants. Les galactiques du tournant du siècle ont déclaré publiquement qu’ils ne s’entraînaient pas aux tactiques. L’éclat individuel de Luis Figo, Raul, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos et Zizou lui-même a conduit cette équipe loin, mais pas aussi loin qu’elle aurait pu aller. Il s’est effondré quand ils ont jeté leur bouclier, Claude Makelele. Et c’est en partie pourquoi Zidane s’appuie sur des boucliers comme Casemiro, Luka Modric et Lucas Vazquez. Ce sont des parapluies fiables contre les attaques de tsunamis.

Mais si c’était aussi simple que d’avoir des superstars, Rafa Benitez aurait été si bon qu’il n’y avait pas besoin de promouvoir Zidane. Le seul joueur qui aimait Rafa était Gareth Bale. Les autres se moquaient de lui. Lorsque Zidane est entré, il y a eu un respect immédiat. Ils ont prêté leur oreille. Ils ont écouté. Ils admiraient. Ils ont acheté. Rafa était facile pour les superstars de rire. Zidane avait fait plus que tous.

Zidane a travaillé, et c’est un euphémisme. Mais le blip de Benitez est aussi la mauvaise herbe d’un problème profondément enraciné: Carlo Ancelotti a été licencié à cause des résultats, pas du processus. L’une des critiques courantes du régime actuel est qu’il existe une maladie consistant à retourner constamment des pierres trop tôt. Ancelotti a été remplacé par quelqu’un de pire. Rafa et Julen Lopetegui ont été remplacés par des managers de Castilla inexpérimentés. Ne vous y trompez pas: la grandeur de Zidane en tant que manager a brouillé le jugement. C’était une anomalie. Il y a toute une histoire pour étayer cela: licencier des gestionnaires pour le plaisir n’est jamais une bonne idée. C’est, faute d’un meilleur mot, sans vision. Le club est peut-être en mesure maintenant – avec Allegri retournant à la Juve, Pochettino retournant peut-être à Tottenham – qu’ils compteront à nouveau sur un manager de Castilla et espèrent que Raul reproduira ce que Zidane a fait.

(Bien qu’Antonio Conte, un homme que le Real Madrid a appelé après avoir limogé Lopetegui, sera clairement un candidat sérieux maintenant, et le Real a eu des “ discussions exploratoires ” avec lui cette semaine, selon une source.)

Il convient de noter que Zidane n’était pas un trou noir tactique. Il a eu de nombreuses masterclasses tactiques, une certaine polyvalence dans son plan et suffisamment de trophées pour étayer ses affirmations. Mais s’il y avait une prévisibilité dans la façon dont le Real Madrid a conçu son programme offensif, il y aura maintenant un appel pour quelque chose de plus complexe – quelque chose avec des changements rapides, une meilleure pression (une partie du problème avec la polyvalence de Zidane était que la presse n’était pas mis en œuvre à plein temps, et était disjoint, ce dont j’ai écrit ici), plus de mouvement dans les demi-espaces et des objectifs de copier-coller plus imparables (voir: Manchester City). Les superstars peuvent transcender la prévisibilité. Ces dernières années, tout le monde dans le stade savait qu’un centre contre Cristiano Ronaldo allait arriver. Mais Ronaldo est le plus grand moteur hors-ballon de l’histoire du football, un monstre physique et un génie. Peu importait ce que les défenseurs savaient.

Mais même lors de la dernière saison de Ronaldo au Real, le différentiel de buts de l’équipe était de 20 buts pire que celui des champions de Barcelone. Ils ont concédé 44 buts – la pire note des 4 meilleures équipes, et même pire que la 11e place de l’Espanyol. Lorsque Ronaldo est parti, l’équipe a dû résoudre à la fois sa défense et son attaque. Les problèmes défensifs ne pourraient pas se maintenir sans les objectifs de Ronaldo de les surpasser. Au crédit de Zidane, il a résolu la défense à son retour, mais pas l’attaque de l’équipe. Et à son crédit encore, son équipe a été décimée par des blessures, le résultat des buts des ailiers a été désastreux et il a été précédé par Lopetegui qui a battu des records que vous ne voulez pas battre en ce qui concerne les sécheresses de buts.

Il y a maintenant le sentiment que Zidane a poussé cette équipe aussi loin qu’il le pouvait, et que dans une nouvelle ère sans nouvelles superstars, il ne pourra pas se connecter avec la jeune génération comme il le pouvait avec la plus âgée. Mais ce sentiment ne vient pas uniquement de l’ensemble du conseil d’administration, qui souhaitait principalement que Zidane continue. Mais le sentiment persistait. Ce n’est plus l’équipe des trois tourbières, et un manager différent avec un nouveau message pourrait être nécessaire pour inaugurer quelque chose de nouveau. Tous les problèmes rencontrés par l’équipe ne peuvent pas être attribués à des blessures. L’élimination contre Chelsea avait plus à voir avec l’espacement, la tactique, la transition, les débouchés, la résistance à la presse qu’avec le personnel. Militao et Nacho ont lancé l’appel en l’absence de Varane et Ramos. Le Real Madrid a eu des tactiques inférieures lors de ses trois dernières sorties en Ligue des champions (seulement deux d’entre elles impliquant Zidane). C’est frustrant.

(Bien sûr, les blessures n’ont pas aidé, et les minutes que Marcelo a dû prendre en particulier étaient responsables.)

Le club a maintenant deux chemins probables: Conte et Raul. Les deux se distinguent. Conte est expérimenté, a des titres majeurs à sa ceinture et a déjà dirigé des stars. Il ne pense peut-être pas aussi longtemps que Raul, qui a déjà un lien profond avec des joueurs comme Miguel Gutierrez, Antonio Blanco et Sergio Arribas. Raul déploie également une marque de football amusante, à indice d’octane élevé, à pression agressive et à changement rapide – ce pour quoi Conte n’est pas connu.

Qui que ce soit, ils auront la lourde responsabilité de naviguer dans un environnement à haute pression avec des renforts qui devront probablement provenir de la verrière déjà formée: Martin Odegaard, Gareth Bale, Brahim Diaz, Luka Jovic, Borja Mayoral, et d’autres, y compris David Alaba, bientôt annoncé. Un point important: Zidane serait-il vraiment parti s’il avait su qu’il entraînerait Kylian Mbappe la saison dernière? Si tel est le cas, ni Raul ni Conte ne pourront compter sur de nombreuses injections offensives.

Bientôt, nous verrons Zidane et Florentino s’asseoir à nouveau ensemble sur le podium, annonçant une nouvelle pause l’un de l’autre. Nous allons voir à quel point la dynamique est similaire à l’adieu en 2018, et si Zidane dira «au revoir» ou «à bientôt». Quoi qu’il dise, vous ne pouvez jamais démêler le Real Madrid et Zidane. Ils ne font qu’un.