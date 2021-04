Zidane: « Sergio Ramos était bien de partir avec l’Espagne »

Les blessures étaient au rendez-vous alors que Zinedine Zidane s’adressait aux médias pour la première fois depuis la trêve internationale. Sergio Ramos a fait l’objet de plusieurs questions et Zidane a été interrogé sur le dernier numéro du défenseur central et si c’était une erreur de sa part de partir avec l’équipe nationale espagnole.

Zidane a répondu: «Il allait bien avec l’Espagne. C’est vrai qu’il n’a pas joué avec nous juste avant la pause, mais il y a eu trois ou quatre jours après ça et il s’est senti mieux et est parti avec son pays. Je pense que c’était normal. Il était sélectionnable. Il a joué un peu puis il a ressenti quelque chose, une petite blessure. Personne n’est à blâmer. Ni l’équipe nationale, ni le Real Madrid. Des choses comme celles-ci se sont souvent produites pour nous et pour d’autres équipes cette saison. Les blessures font partie du football que nous n’aimons pas, mais elles se produisent. Mais personne n’est à blâmer ici. Nous voulons juste que Sergio se rétablisse le plus tôt possible, connaissant le joueur et le capitaine qu’il est. Il veut jouer.

Zidane a également été interrogé une fois de plus sur la situation contractuelle de Ramos, répondant: «Nous voulons qu’il reste. C’est mon sentiment en tant qu’entraîneur, étant donné tout ce qu’il a fait et ce qu’il représente et comment il est en tant que joueur.

L’entraîneur a insisté tout au long de la conférence de presse sur le fait qu’il voulait parler du match de samedi contre Eibar, se mettant un peu en colère lorsqu’il était interrogé sur Erling Haaland et Mino Raiola. À cela, il a répondu: «Je suis fatigué de dire la même chose. Ce n’est pas mon joueur. Je ne vais rien dire sur tout ce qui se passe à l’extérieur. Ce qui m’intéresse, c’est le match de demain. J’en ai assez de le dire, mais si quelqu’un d’autre me pose des questions sur un autre joueur, je répondrai de la même manière. Alors enregistrez vos questions pour poser une bonne question sur le football. Je dis cela parce que c’est vrai. Mon travail et ce que nous faisons est le travail quotidien que nous faisons et les matchs. Avec ce qui va se passer l’année prochaine, je ne sais pas.

Parlant du match d’Eibar, Zidane a déclaré: «Vous me parlez de Liverpool et de Barcelone, mais nous avons un match demain. Je ne regarde pas au-delà du match de demain et des joueurs non plus. Le match de demain dictera les autres choses qui suivront. Il faut être prêt pour ce match demain à 16h15. Nous sommes heureux de revenir et de concourir à nouveau. Nous savons que tous ces matchs sont importants. Il nous reste 15 matchs. 15 finales. Nous voulons aller jusqu’au bout, en commençant par le match de demain. Ce sera un match très intense. Eibar viendra ici pour jouer de son mieux.

Enfin, il fournit également une mise à jour sur Eden Hazard, qui est de retour à l’entraînement. Sur le Belge, Zidane a déclaré: «Nous n’avons pas de plan. Nous allons au jour le jour avec lui. Nous ne forcerons rien. L’important est qu’il soit bon et qu’il se porte mieux. Je ne vais pas dire s’il reviendra dans cinq jours, une semaine ou 10 jours. S’il est de retour dans trois jours, c’est mieux pour nous. S’il est de retour dans 10 jours, nous verrons.