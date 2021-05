Zidane sur son avenir: “Un moment pourrait venir où il y a un besoin de changement”

Zinedine Zidane s’est entretenu avec les médias samedi après-midi, avant le choc de dimanche soir avec l’Athletic Club à Bilbao. L’entraîneur a déclaré qu’il espérait que le Real Madrid puisse commencer brillamment dans ce match, déclarant: «Nous allons essayer de commencer le match comme nous l’avons fait l’autre jour à Grenade. Nous devons nous concentrer sur notre match, qui est le seul que nous pouvons contrôler.

La conférence de presse a également porté sur l’avenir de Zidane. Il a commencé par réfléchir à ses près de deux décennies au club, en disant: «Je suis ici et impliqué dans ce club depuis 20 ans. Je suis reconnaissant qu’ils m’aient signé en tant que joueur. “

Il a ensuite poursuivi: «Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis ici maintenant et nous avons un match demain. Tout peut arriver parce que c’est le Real Madrid. Je donne tout. Puis un moment pourrait venir où il y a un besoin de changement pour le bien de tous. Il y a des moments où vous devez être là et des moments où non, mais pour le bénéfice de tous et pas seulement pour le mien. Je profite de chaque instant. Vous ne savez pas ce qui se passera dans deux ou trois ans. Quand je vois mes joueurs s’entraîner, cela me rend émotif. J’aime voir mes joueurs s’entraîner. Ensuite, les matchs arrivent, mais c’est aussi le travail quotidien. »

Enfin, il a évoqué la saison difficile du Real Madrid en déclarant: «Nous avons eu une année avec de nombreuses blessures et des choses étranges et je suis fier de mes joueurs. Ils n’ont jamais cessé de travailler et ils donnent tout. Pour un entraîneur, c’est incroyable. Comme j’étais joueur, je sais que les joueurs sont les plus importants. Il y a un grand respect mutuel entre les joueurs et leur entraîneur. Nous savons tous que nous sommes dans le plus grand club du monde et nous écrivons tous un morceau de son histoire.