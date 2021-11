Zidane tient sa promesse de Man Utd

Zinedine Zidane aurait promis à Manchester United qu’il était prêt à occuper le siège d’Old Trafford – mais il reste un doute quant à savoir s’il finira par être l’homme vers lequel les Diables rouges se tourneront.

Le titulaire actuel, Ole Gunnar Solskjaer, est un homme soumis à une pression croissante après une mauvaise passe. En effet, une seule victoire en six matchs de Premier League les laisse en difficulté dans la course au titre. Et sans l’héroïsme tardif de Cristiano Ronaldo, ils seraient également confrontés à une élimination précoce de la Ligue des champions.

Au milieu des inquiétudes du manager, des rapports suggèrent que les propriétaires de United, les Glazers, envisagent fortement un changement.

En effet, Zidane, Erik Ten Hag et Brendan Rodgers sont tous censés sur le radar des Diables rouges.

En tant que tel, des rapports publiés mercredi soir ont indiqué que la hiérarchie de United voit Rodgers comme un choix « crédible » et « progressif ».

Cependant, le rapport paru dans le Manchester Evening News affirme « qu’il n’est toujours pas clair quand le club a l’intention de licencier Solskjaer alors qu’il réfléchit à une heure d’arrivée pour un remplaçant ».

Et sans calendrier en place pour Rodgers, le nom de Zidane refuse de disparaître.

En effet, des rapports de la semaine dernière ont indiqué que United aurait fait son choix pour le Français. Et c’est dit il est prêt à accepter le poste à condition que ce soit à la fin de la saison.

C’est un point de vue que partage le journaliste de BILD Christian Falk. Il confirme que United « a eu l’idée de Zinedine Zidane comme nouveau manager ». Cependant, à la suite de discussions, il affirme que le joueur de 49 ans « a fait savoir au conseil d’administration qu’il ne se sent pas prêt pour la Premier League pour le moment et préfère faire une pause jusqu’à l’été ».

Cependant, sa réticence à discuter de la vacance potentielle maintenant pourrait en fait entraver ses perspectives. Et avec les Glazers qui penchent toujours pour Rodgers comme leur choix n ° 1, Zidane n’est peut-être que leur « option de secours ».

En plus d’avoir une préférence pour Rodgers, les Glazers ont un autre petit doute lancinant sur Zidane – son manque d’anglais.

Selon Emmanuel Petit, son ancien coéquipier de France est en train de prendre des cours.

« Si vous êtes manager d’un club de football, vous devez parler différentes langues », a déclaré Petit à bookmakers.co.uk, via le Manchester Evening News. « Je sais que Zinedine parle différentes langues, mais je suis presque sûr que l’anglais n’en fait pas partie.

« Il y a tellement d’exemples de mauvaises décisions dans le football. Pas nécessairement la mauvaise décision sur les capacités de quelqu’un, mais sur le fait que le vestiaire convient parfaitement compte tenu de toutes les nationalités différentes.

« La communication est très importante. Si vous ne parlez pas la langue lorsque vous arrivez dans un club comme Manchester United, cela pourrait être un gros problème.

« On m’a dit qu’il apprenait l’anglais récemment, donc je pense qu’il sait que c’est important pour sa carrière. Mais Zinedine étant lié à Manchester United – je n’y crois pas, pour être honnête.

« Bien sûr, c’est un grand nom mais il n’a jamais joué en Premier League. Il a très peu de lien avec ça, donc comme je l’ai dit, je n’y crois pas.

Woodward aborde les problèmes de Man Utd

Le chef de United Ed Woodward, quant à lui, insiste sur le fait que le succès sur le terrain est la « priorité absolue » du club.

S’exprimant parallèlement à la publication des derniers résultats financiers de United, le vice-président exécutif Woodward s’est exprimé sur la situation.

Il a déclaré (via ESPN) : « Bien que ces résultats financiers démontrent aujourd’hui notre résilience à travers la pandémie, notre priorité absolue est le succès sur le terrain.

« Le manager, les joueurs et tout le monde au club sont déterminés à atteindre cet objectif. »

United a révélé que les revenus avaient augmenté de 16% pour atteindre 126,5 millions de livres sterling. Ce changement vient principalement du retour des supporters à Old Trafford.

Le prochain match de United sera contre Watford dans ce qui s’avérera un match énorme pour Solskjaer. Rien de moins qu’une victoire suffira.

