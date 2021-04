Zidane: «Tout le monde va bien, je pourrais souligner Militão, Marcelo, Isco…»

Une équipe du Real Madrid en rotation a vaincu Eibar 2-0 samedi après-midi et Zinedine Zidane a fait l’éloge de ceux qui sont entrés et ont commencé après avoir été des remplaçants pendant la majeure partie de la saison. Interrogé sur l’excellente performance de Marco Asensio lors de la conférence de presse d’après-match, Zidane en a profité pour distinguer également d’autres joueurs pour les éloges.

Interrogé sur l’ailier, Zidane a répondu: «Asensio travaille dur chaque jour. Rien n’a vraiment changé avec lui. Je suis content pour lui. Il est important de marquer des buts pour la confiance. Je pense qu’il va bien, tout comme toute l’équipe va bien. Ce n’est pas seulement Marco. Vous avez mentionné Marco, mais je pourrais aussi souligner Militão, Marcelo, Isco et tous les joueurs.

Sur la performance, Zidane a poursuivi: «Nous avons très bien joué aujourd’hui. Nous avons bien commencé et avons eu une approche très sérieuse. Maintenant, nous devons bien récupérer et penser au prochain match. Mais nous ne donnons pas la priorité à une compétition par rapport à l’autre. Nous vivons dans les deux. Nous savons d’où nous venons, ayant beaucoup souffert cette saison, nous devons donc profiter de ce moment tout en reconnaissant que nous n’avons encore rien accompli. Nous jouons bien et restons en vie dans les deux compétitions, tout en défendant bien. C’était une autre feuille blanche aujourd’hui.

L’entraîneur a été interrogé sur la tactique et la dernière utilisation d’un système à trois à l’arrière. Sur ce, le Français a répondu: «Nous avons commencé avec les trois à l’arrière, avec Mendy, Nacho et Militão et avec Marcelo et Lucas Vazquéz comme ailiers. Mais les choses peuvent changer lorsque nous avons le ballon. Lorsque nous défendons, chacun a sa position, mais nous savons que tout le monde peut apporter quelque chose à l’équipe dans de nombreuses positions différentes.

Marcelo a bien joué dans un rôle d’arrière-arrière et c’était un autre point de discussion de la conférence de presse. Zidane a déclaré: «Marcelo a très bien joué, de manière phénoménale, d’autant plus qu’il n’a pas beaucoup joué récemment. Avec le ballon, il peut entrer, sortir et aller haut. Il a bien joué et nous sommes satisfaits de la performance.

Enfin, Zidane a été invité à fournir une mise à jour rapide sur les blessures avant le match de Liverpool. Il a déclaré: « J’espère que Fede Valverde et Hazard pourront revenir, mais nous verrons comment ils vont demain et le lendemain. »