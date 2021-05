Zidane: “Varane a dit que sa blessure n’était pas grave, nous espérons que c’est le cas”

La conférence de presse d’après-match de Zinedine Zidane après la victoire sur Osasuna a commencé en beauté. Interrogé sur le match retour de Chelsea et la blessure de Raphaël Varane, l’entraîneur a déclaré aux médias rassemblés qu’il souhaitait parler du match de samedi soir.

«Putain, parlons du match d’aujourd’hui, non?» était sa première réponse, lorsqu’on lui a demandé si Varane sera en mesure d’affronter Chelsea. «Je suis content du match et des trois points. Je suis content pour mes joueurs. Avec Varane, j’espère que c’est une petite chose. J’ai parlé avec lui et il a dit que ce n’était pas grave et nous espérons que c’est le cas. Mais pour aujourd’hui, nous pensons à ce que nous avons fait lors du match d’aujourd’hui. Ensuite, nous verrons vers mercredi.

Il a poursuivi: «En première mi-temps, nous avons eu trois, quatre ou cinq chances de marquer et nous n’avons pas marqué, ce qui peut être frustrant pour les joueurs. Nous avons dit à la mi-temps que le but viendrait. Avec de la patience et un bon jeu, c’est venu. Je suis donc content pour les joueurs qui étaient sur le terrain qui souffraient. C’est une libération. Avec ces trois points, nous sommes dans la course. Nous nous battrons jusqu’à la fin. Je ne vais pas dire que nous gagnerons des titres, mais je peux dire que nous ferons absolument tout ce que nous pouvons pour le faire.

Zidane a été interrogé sur Eden Hazard, l’entraîneur a répondu: «Il était très bon. Jouant 70 minutes, je pensais qu’il était bon. Surtout dans cette position, près de Karim.

Enfin, l’entraîneur a parlé de deux joueurs qui n’ont pas joué, Luka Modrić et Toni Kroos. Sur la décision de les faire tourner, il a déclaré: «Luka et Toni se sont reposés et c’est très bien. C’était une option. Antonio Blanco est entré et a bien fait. Je suis content pour tous les joueurs car ce que nous faisons n’est pas facile. Nous avons eu une autre feuille blanche et marqué deux buts, nous devons donc être satisfaits.