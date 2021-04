LONDRES – Une dernière chose que les invités de la Semaine de la mode de Shanghai doivent ajouter à leur calendrier: le créateur de mode chinois Ziggy Chen lancera vendredi sa première exposition, intitulée «Chaos», dans le magasin de mode Depository.

Jusqu’au 25 avril, l’exposition présentera des copies originales des imprimés de chaque saison couvrant divers thèmes mythologiques et des pièces riches en textiles de Chen des cinq dernières années. Le spectateur pourra toucher les collections et voir la source d’inspiration qui les a générées sous forme d’installations, de films et de tirages.

«Je veux que le public comprenne ma façon de penser les créations de motifs, la façon dont je les imprime et les teint et la façon dont nous les appliquons sur nos vêtements», a déclaré Chen.

Il a ajouté que la collection automne 2017, basée sur un conte de fées et une atmosphère mythologique appelée «Chaotornado», dans laquelle les éléments climatiques tels que les tornades, les nuages ​​et le brouillard sont des êtres mythiques, a été un tournant pour la marque en termes de design.

«J’ai changé ma marque de presque aucun motif à une impression thématique dans chaque collection, et j’ai commencé à expérimenter de nouvelles palettes de couleurs, le développement de tissus et la façon dont les motifs sont dessinés et fabriqués», a-t-il ajouté.

Un tirage limité des affiches imprimées sur toile, un sac à bandoulière et un sac fourre-tout seront également disponibles pour les visiteurs à acheter comme souvenirs.

