Zilliqa est-elle une bonne opportunité d’achat en août 2021 ? Invezz

in

Zilliqa ZIL / USD a progressé de 0,08 $ au-dessus de 0,11 $ depuis début août, le prix actuel oscillant autour de 0,10 $. Alors que l’écosystème de Zilliqa continue de croître, Zilliqa a annoncé qu’elle avait sélectionné le service de dépositaire de crypto-monnaies basé à Singapour, Onchain Custodian, pour protéger ses actifs de réseau.

Analyse fondamentale : Zilliqa a sélectionné le service de garde cryptographique Onchain Custodian pour protéger ses actifs réseau

Le marché des crypto-monnaies continue de bien performer au cours de la deuxième semaine de bourse d’août 2021, Bitcoin a dépassé les 48 000 $ et cette situation soutient également le prix de Zilliqa. Si cette tendance positive se poursuit, Zilliqa pourrait à nouveau se stabiliser au-dessus de la résistance à 0,15 $.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Zilliqa est une plate-forme évolutive et sécurisée pour les développeurs qui souhaitent créer des applications décentralisées tout en leur permettant de lancer des contrats intelligents en utilisant le propre langage de programmation de la blockchain, Scilla. Zilliqa est la première blockchain publique au monde entièrement construite sur une architecture fragmentée, et comme l’écosystème Zilliqa continue de croître, la priorité de ce projet était de sécuriser ses actifs réseau.

Zilliqa diffère de Bitcoin car tout va beaucoup plus vite sur ce réseau, et avec une équipe d’experts de l’industrie, l’objectif principal de ce projet est de transformer l’infrastructure numérique dans toutes les communautés et industries mondiales. Ce mois-ci, Zilliqa a annoncé avoir choisi le service de dépositaire crypto basé à Singapour, Onchain Custodian, pour protéger ses actifs réseau.

« Alors que l’écosystème de Zilliqa continue de croître, notre répertoire de solutions de sécurité et de conformité doit également faire en sorte que les partenaires, les investisseurs et les détenteurs de jetons puissent profiter en toute sécurité des avantages de notre réseau », a déclaré Amrit Kumar, président et directeur scientifique de Zilliqa.

Le mois dernier, Zilliqa a annoncé qu’il commencerait à travailler avec Binance pour apporter le stablecoin BUSD à son réseau. Zilliqa a connu une croissance considérable de son activité d’utilisateurs cette année, et la principale question des investisseurs est de savoir si ZIL est sous-évalué au prix actuel.

Fondamentalement, Zilliqa est un projet vraiment unique avec un grand potentiel qui peut évoluer pour répondre aux besoins d’un écosystème en pleine croissance de la meilleure façon possible. D’un point de vue technique, Zilliqa continue d’opérer dans une zone d’achat et, pour l’instant, il n’y a pas de risque d’inversion de tendance.

Analyse technique : Zilliqa continue d’opérer dans une zone d’achat

Source des données : tradingview.com

Zilliqa se négocie actuellement autour du niveau de 0,10 $, et ce serait un signal d’achat fort si le prix passait au-dessus de la résistance de 0,15 $. Le prochain objectif de cours pourrait être d’environ 0,18 $ ou même plus ; même ainsi, si le prix tombe en dessous de 0,08 $, nous avons le chemin à parcourir jusqu’à 0,06 $.

résumé

Zilliqa a progressé de 0,08 $ au-dessus de 0,11 $ depuis début août et, pour l’instant, il n’y a aucun risque de renversement de tendance. Alors que l’écosystème de Zilliqa continue de croître, Zilliqa a annoncé avoir sélectionné le service de garde de crypto-monnaie Onchain Custodian basé à Singapour pour protéger ses actifs de réseau.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent