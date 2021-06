Zilliqa est-elle une bonne opportunité d’investissement en juillet 2021 ?

in

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression, le prix du Bitcoin est tombé en dessous du support de 30 000 $ mardi, et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore écarté. Zilliqa ZIL / USD perd également de sa valeur, et en moins de plusieurs jours, le prix de cette crypto-monnaie s’est affaibli de 0,12 $ en dessous de 0,060 $, et le prix actuel oscille autour de 0,070 $.

Analyse fondamentale : Zilliqa est une plateforme évolutive et sécurisée pour les développeurs

Zilliqa est une plate-forme évolutive et sécurisée pour les développeurs qui souhaitent créer des applications décentralisées tout en leur permettant de lancer des contrats intelligents en utilisant le propre langage de programmation de la blockchain, Scilla. Avec une équipe de scientifiques, d’ingénieurs, de créateurs d’entreprise et d’experts de l’industrie expérimentés, l’objectif principal de ce projet est de transformer l’infrastructure numérique dans les communautés et les industries mondiales.

Zilliqa est la première blockchain publique au monde entièrement construite sur une architecture fragmentée, et il est important de dire que Zilliqa diffère des réseaux Bitcoin et Ethereum car tout va tellement plus vite. La crypto-monnaie native de la plate-forme est le ZIL, et il faut environ une minute toutes les deux à trois heures pour extraire le ZIL.

Les frais de Zilliqa sont extrêmement bas et cette plate-forme peut évoluer pour répondre au mieux aux besoins d’un écosystème en pleine croissance. En conséquence, Zilliqa a connu une croissance considérable de son activité d’utilisateurs cette année, et le prix de cette crypto-monnaie a atteint un record au-dessus de 0,25 $ le 6 mai.

Depuis lors, le prix s’est effondré et les commerçants restent préoccupés par le fait que les prix mettront beaucoup de temps à connaître une reprise plus significative.

«Toute classe d’actifs qui connaît une ascension fulgurante de la même manière que nous l’avons vu dans la crypto devrait se corriger. La situation en Chine a peut-être exacerbé cette situation, parallèlement à l’augmentation du taux d’adoption de l’altcoin par les nouveaux utilisateurs, suite aux tweets de diverses personnalités de la crypto », a déclaré Iqbal Gandham, vice-président des transactions chez Ledger, une solution de gestion des actifs numériques.

Le marché des crypto-monnaies perd de la valeur ce mardi, le prix du Zilliqa pourrait encore s’affaiblir dans les semaines à venir, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie.

Analyse technique : les ours continuent de contrôler l’évolution des prix

Zilliqa (ZIL) a poursuivi sa baisse et a atteint un nouveau plus bas mensuel en dessous de 0,060 $ mardi, alors que le prix actuel oscille autour de 0,070 $. Zilliqa pourrait encore s’affaiblir en juillet 2021, et si vous décidez de trader cette crypto-monnaie, vous devez toujours utiliser un ordre « stop-loss » car le risque est toujours élevé.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support critique se situe à 0,050 $, et si le prix le dépasse, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 0,030 $ ou même 0,020 $.

résumé

Le marché des crypto-monnaies est toujours sous pression ; Le Bitcoin est tombé mardi sous le support de 30 000 $, ce qui influence également négativement le prix de Zilliqa (ZIL). Zilliqa pourrait encore s’affaiblir en juillet 2021, et si le prix tombe en dessous du support de 0,050 $, ce serait un signal de « vente » ferme, et nous avons la voie ouverte à 0,030 $ ou même 0,020 $.

La publication Zilliqa est-elle une bonne opportunité d’investissement en juillet 2021 ? est apparu en premier sur Invezz.