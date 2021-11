Zilliqa et Token || Traxx s’associent pour 1,1 million de dollars

Zilliqa (ZIL/USD) et la plateforme musicale NFT Token || Traxx a obtenu un partenariat de 1,1 million de dollars pour rendre l’industrie de la musique plus gratifiante et équitable, a appris Invezz dans un communiqué de presse. La blockchain publique, qui vise à devenir neutre en carbone d’ici l’année prochaine, a pour mission de se placer à l’avant-garde de l’économie des créateurs de musique en utilisant NFT et la blockchain pour plaire aux fans et inciter les fans de musique.

Un jalon évolutif dans l’industrie de la musique

Les nouvelles opportunités d’engagement que Token créera incluent l’évolution des listes de lecture, les paiements de redevances et la propriété des droits. Bien que tout cela existe déjà sur Spotify et Apple Music, la technologie comptable sera utilisée pour les alimenter. L’ancien président de Warner Music, Miles Leonard, dirige Token || Traxx.

Le Dr Ben Livshits, PDG de Zilliqa, a commenté :

Avec jeton || Traxx, nous avons une équipe puissante qui tire son expertise de la musique et du divertissement, de la technologie et des affaires. Ensemble, je crois que nous pouvons rendre l’industrie de la musique plus gratifiante pour tout le monde en exploitant les avantages de la blockchain.

Zilliqa et son cofondateur Max Kantelia investiront ensemble 1,1 million de dollars dans le partenariat, mais en tant qu’entités distinctes. Kantélia a dit :

Jeton || Traxx a créé un modèle révolutionnaire qui enrichira la chaîne de valeur de la création, de la consommation et de la collection musicale. La musique a toujours été l’une de mes passions, et maintenant j’ai l’opportunité de voir une nouvelle couche débloquée avec mon autre passion : la blockchain. Je suis ravi de voir que la tokenisation est appliquée à des millions de fans de musique à travers le monde. J’ai hâte de commencer ce qui sera une collaboration harmonieuse entre Zilliqa, Token || Traxx et moi !

Miles Léonard a ajouté :

Il existe une relation complexe et symbiotique entre les créateurs, les conservateurs et les collectionneurs de la communauté musicale. Leurs rôles uniques sont tous coordonnés par la mise en œuvre et l’amour de la musique. La plateforme Token || Traxx, grâce à ce partenariat avec Zilliqa, permettra à ces trois rôles essentiels de fonctionner et de bénéficier ensemble, en utilisant une nouvelle source de revenus basée sur la technologie NFT.

Token aura un accès instantané au protocole sécurisé, fiable et évolutif de Zilliqa, connu pour ses tarifs de gaz raisonnables et son émission à faible coût. Zilliqa a été la première blockchain sans autorisation et plate-forme de contrat intelligent développée sur une architecture fragmentée. Il peut traiter des milliers de transactions par seconde.

Le partenaire post Zilliqa et Token || Traxx pour 1,1 million de dollars est apparu en premier sur Invezz.