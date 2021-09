Zilliqa Prix en hausse de 11,8% à 0,0887 $ – Où acheter ZIL

Au cours des dernières semaines, le marché de la cryptographie n’a montré aucun signe de reprise. Malgré certaines pièces poussant vers des niveaux plus élevés, le sentiment baissier et la volatilité accrue ont entravé la trajectoire haussière. Cependant, au cours des dernières 24 heures, des gains haussiers ont été signalés.

Zilliqa se négocie à 0,0887 $ au moment de la rédaction après un gain de 11,8% en 24 heures.

Analyse des prix de Zilliqa

En regardant le graphique de Zilliqa au cours du mois dernier, une volatilité accrue sur l’ensemble du marché a conduit la pièce à plonger vers des niveaux plus bas. En raison du sentiment baissier, la pièce n’a pas réussi à atteindre des niveaux plus élevés et se consolide actuellement entre 0,08 $ et 0,09 $.

Le marché de la cryptographie s’est battu pour réaliser de légers gains au cours des dernières 24 heures. Avec de nombreuses pièces négociées dans la zone verte, ZIL pourrait en bénéficier et tester le niveau de résistance plus élevé de 0,09 $. ZIL a testé ce niveau de résistance au cours des dernières 24 heures, mais il n’a pas réussi à maintenir ces sommets. Un soutien accru des acheteurs et du marché pourrait conduire à tester à nouveau ces sommets.

En revanche, l’incertitude reste élevée sur l’ensemble du marché ; certains commerçants pourraient commencer à vendre par crainte de nouvelles baisses. Si ZIL baisse, il testera le niveau de support inférieur de 0,075 $. Certains commerçants attendent ces creux pour accumuler plus de pièces ; par conséquent, d’autres baisses en dessous de 0,07 $ pourraient ne pas se produire.

Le réseau Zilliqa a annoncé le lancement du ZilBridge, qui améliorera l’expérience utilisateur sur le réseau principal Zilliqa. Avec le ZilBridge, les utilisateurs feront le pont entre un large éventail d’actifs, notamment ETH, USDT et WBTC. Cela ouvrira également un moyen pour les utilisateurs de gagner des rendements en offrant des liquidités sur différents pools du réseau.

