Zillow ajoute la fonctionnalité FaceTime SharePlay pour la navigation collective dans les maisons

Zillow a ajouté aujourd’hui l’intégration SharePlay à son application iOS, permettant aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad de parcourir les listes de maisons et d’appartements avec leurs amis, leur famille ou leur agent immobilier à l’aide de FaceTime.



Selon Zillow, « les Américains adorent surfer sur Zillow », et la mise à jour ‌FaceTime‌ est conçue pour rendre l’exploration de l’application Zillow avec d’autres plus facile et « beaucoup plus amusante ».

Après avoir lancé un appel ‌FaceTime‌, l’un des participants peut démarrer une session SharePlay via l’application Zillow. Chaque personne participante devra installer Zillow sur un ‌iPhone‌ ou ‌iPad‌ exécutant iOS ou iPadOS 15.1 ou une version ultérieure.

Une fois lancés, les utilisateurs peuvent rechercher différents emplacements dans l’application Zillow et parcourir ensemble les listes disponibles, avec le contenu synchronisé entre eux. La mise à jour d’aujourd’hui met Zillow en conformité avec Redfin, une autre application immobilière qui introduisait auparavant la prise en charge de SharePlay.

Depuis le lancement de SharePlay avec iOS 15.1, les applications tierces ont ajouté l’intégration. De nombreuses applications et jeux proposent désormais la prise en charge de SharePlay, notamment Twitch, Spotify, TikTok, Disney+, MasterClass, etc.

