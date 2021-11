Zillow aurait besoin de vendre 7 000 maisons après en avoir acheté trop

Zillow essaie de décharger environ 2,8 milliards de dollars de maisons sur des investisseurs après les avoir achetées dans l’intention de les vendre à des propriétaires et des propriétaires prometteurs, selon un rapport de Bloomberg. Cela fait suite à un autre rapport de Bloomberg selon lequel le site Web de navigation immobilière a dû cesser d’acheter des maisons lorsqu’il s’est retrouvé avec des stocks excédentaires après que la société a annoncé aux investisseurs qu’elle prévoyait d’intensifier son activité de retournement.

Certains lecteurs peuvent être surpris que Zillow achète et vend des maisons, plutôt que de simplement servir de lieu pour les agents immobiliers pour publier des annonces – je l’étais aussi quand j’en ai entendu parler pour la première fois, mais la société le fait depuis des années grâce à son Zillow. Programme d’offres. Selon son site, l’idée est que Zillow achète votre maison en espèces, rationalisant considérablement le processus. Il s’occupera ensuite des réparations ou des rénovations rapides, puis vendra la maison elle-même. Ce n’est pas non plus le seul avec ce modèle commercial – le site immobilier concurrent Redfin a un programme similaire, et il existe des sociétés entières dédiées à l’achat de maisons sur Internet, comme OpenDoor.

Zillow était dans une « course aux armements » pour ramasser des maisons tout au long de l’été

En août, un article de Vice a détaillé ce qu’il a décrit comme une « course aux armements » parmi les entreprises technologiques qui tentaient d’acheter autant de biens immobiliers que possible alors que les prix des logements explosaient à travers le pays. Selon le rapport, Zillow a parié gros, disant aux investisseurs qu’il prévoyait d’acheter des milliers de maisons tout au long de 2021 et de transformer sa division Homes en une entreprise d’un milliard de dollars.

Cependant, à la fin de l’été incroyablement chaud, il semblait que l’activité Offres de Zillow se refroidissait également. Bloomberg, cependant, a émis l’hypothèse que cela pourrait également être motivé par des stocks excédentaires et a signalé que Zillow semblait vendre un bon nombre de maisons à perte au lieu d’un profit.

Le marché du logement a connu une course folle, et ce n’est probablement pas la faute de Zillow

Maintenant, selon Bloomberg, Zillow cherche à se débarrasser d’environ 7 000 des maisons qu’il a achetées. Malheureusement, il ne semble pas que les chasseurs de maisons individuels puissent bénéficier des problèmes de Zillow – Bloomberg rapporte que la société essaie de vendre les maisons à des « investisseurs institutionnels » (lire : des entreprises similaires à Wall Street) pour un montant de 2,8 $ milliard. Pour les acheteurs potentiels qui ont été refusés en raison d’une offre apparemment infinie d’acheteurs au comptant, cela peut ressembler à une gifle. Cependant, il ne semble pas que la course folle du marché du logement soit entièrement due aux banquiers d’investissement.

Un rapport de Vox cite des recherches selon lesquelles les investisseurs ne représentaient qu’environ 20% du marché de l’achat de maisons en 2020, et Zillow dit que lui et ses concurrents représentaient environ 1% du marché du logement au deuxième trimestre 2021. À certains égards, ces chiffres sont à la fois terrifiants et rassurants – un cinquième du marché du logement est une part massive et influente, mais cela signifie également que ce n’était probablement pas une société de capital-investissement (ou Zillow) qui vous a surenchéri sur la maison de vos rêves.

Il est difficile de dire ce qu’il adviendra de cette vente et comment cela affectera les plans de retournement de maison de Zillow à l’avenir. Cependant, cela n’arrêtera probablement pas les théories du complot selon lesquelles Zillow fait intentionnellement augmenter les prix, et si je peux vous donner une indication, cela ne rassurera pas les espoirs à la maison quant à leurs chances de trouver un endroit où vivre. C’est peut-être juste un autre point de données pour l’argument selon lequel les finances sont un mème maintenant et que parier gros ne signifie pas que vous obtiendrez ce que vous espérez.