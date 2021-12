Zillow dit qu’il fait de bons progrès dans les ventes de maisons alors qu’il quitte son activité de renversement de maison, annonce un rachat d’actions de 750 millions de dollars

Zillow Offers est le service « iBuyer » de l’entreprise qui vise à numériser l’expérience d’achat d’une maison du début à la fin. (Photo Zillow)

Le groupe Zillow affirme qu’il fait de bons progrès dans le déchargement des maisons qu’il possède, annonçant aujourd’hui qu’il a vendu ou est sous contrat pour vendre plus de 50 % des maisons qu’il prévoyait de vendre dans le cadre de sa décision de fermer son unité commerciale Zillow Offers. . La société immobilière basée à Seattle a également annoncé que le conseil d’administration avait autorisé l’achat d’actions Zillow d’une valeur pouvant atteindre 750 millions de dollars.

Les actions de Zillow – qui ont été martelées au cours des six derniers mois, chutant de 51% – ont augmenté dans les échanges après les heures normales. La valeur marchande de l’entreprise s’élève désormais à 13,75 milliards de dollars.

La mise à jour intervient un mois après que Zillow Group a pris la décision surprise de fermer son activité immobilière iBuying, connue sous le nom de Zillow Offers.

« Nous sommes ravis des progrès de nos efforts de réduction et reconnaissons que la suppression des offres Zillow nous permettra d’avoir un bilan et une entreprise plus efficaces en termes de capital à l’avenir », a déclaré Rich Barton, co-fondateur et PDG du groupe Zillow. un communiqué de presse jeudi. « Avec cela, nous voyons aujourd’hui le moment opportun pour annoncer un programme de rachat d’actions et réduire le solde de trésorerie que nous avons accumulé pour soutenir les offres Zillow. »

Compte tenu de la rapidité des ventes de son unité iBuying, Zillow a également déclaré qu’il s’attend désormais à un chiffre d’affaires du quatrième trimestre de 2,3 à 2,9 milliards de dollars dans son activité Offres. Cela représente une augmentation par rapport aux revenus précédemment projetés de 1,7 milliard de dollars à 2,1 milliards de dollars.

Le Wall Street Journal a rapporté le mois dernier que Zillow avait l’intention de vendre environ 2 000 maisons qu’elle possédait à Pretium Partners, qui avait l’intention de convertir les propriétés en unités locatives. À l’époque, le Journal rapportait que Zillow cherchait à vendre 9 800 maisons qu’il possédait et 8 200 autres propriétés qu’il était en train d’acheter. Ces ventes de maisons étaient à perte, estimées entre 5 et 7 %.

Alors que Zillow s’éloigne d’iBuying – le processus d’utilisation d’algorithmes pour acheter et retourner rapidement des propriétés – d’autres entreprises restent attachées au modèle. Cependant, les valeurs des rivaux de Zillow ont chuté au cours du mois dernier.

L’action de Redfin est en baisse de 16%. Valeur marchande de 4,1 milliards de dollars. L’action Offerpad est en baisse de 6%. Valeur marchande de 1,6 milliard de dollars. Et le stock d’Opendoor est en baisse de 30%. Valeur marchande de 8,9 milliards de dollars.

Zillow licencie 2 000 employés – soit 25 % de ses effectifs – dans le cadre de son retrait d’iBuying. Il prend également une dépréciation de 500 millions de dollars sur l’entreprise.

Zillow a rencontré de nombreux problèmes avec son activité iBuying, notamment un manque de conviction que ses algorithmes pourraient prédire avec précision les futurs mouvements des prix des maisons, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et une incapacité à convaincre les entrepreneurs de retourner les maisons de manière rapide et économique. Un rapport d’Insider plus tôt cette semaine a également suggéré que Zillow a pressé les employés de trouver des moyens de réduire les rénovations nécessaires pour renverser les maisons qu’il possédait, ainsi que les entrepreneurs sous-payés par rapport à ses rivaux.

Le mois dernier, Barton a débranché.

« Nous avons déterminé que l’imprévisibilité des prévisions des prix des maisons dépasse de loin ce que nous avions prévu et que continuer à faire évoluer les offres Zillow entraînerait une trop grande volatilité des bénéfices et du bilan », a déclaré Barton dans un communiqué à l’époque.

Le revirement brutal a surpris les investisseurs, en partie parce que la société avait vanté les perspectives d’iBuying quelques semaines seulement avant la fermeture. Ce changement de cap a également entraîné au moins un recours collectif qui prétend que Zillow a induit les investisseurs en erreur sur la promesse de son activité iBuying.