Zillow prend désormais en charge SharePlay pour décider où vivre en utilisant FaceTime

La plate-forme immobilière populaire Zillow a mis à jour aujourd’hui son application iPhone et iPad avec la prise en charge de SharePlay, l’une des nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 qui permet aux utilisateurs de regarder du contenu ensemble via FaceTime. Les utilisateurs de Zillow peuvent désormais explorer les maisons avec leurs amis et leur famille en utilisant le service d’appel vidéo d’Apple.

Les Américains adorent surfer sur Zillow – la plupart d’entre eux aux côtés de quelqu’un d’autre – et ils ont maintenant une nouvelle façon de le faire. À l’aide de l’application Zillow sur un iPhone ou un iPad, les acheteurs à domicile peuvent désormais rechercher et parcourir les annonces de maisons à vendre et de locations dans une expérience transparente et synchrone avec leur famille, leurs amis ou un agent immobilier.

Comme expliqué dans un communiqué de presse de Zillow, un utilisateur iOS peut lancer un appel FaceTime de groupe, puis activer SharePlay pour parcourir la galerie de photos de Zillow. De cette façon, tous ceux qui ont rejoint l’appel FaceTime pourront voir la propriété que vous consultez dans l’application.

L’entreprise affirme que 86 % de ses clients achètent avec un partenaire, un conjoint ou un colocataire – c’est pourquoi Zillow souhaite pousser cette expérience encore plus loin avec SharePlay. En outre, le directeur de la technologie de Zillow, David Beitel, a déclaré que cette fonctionnalité est «un nouveau moyen formidable pour les agents immobiliers de se connecter avec les clients».

La possibilité de naviguer ensemble sur des téléphones mobiles séparés permet aux utilisateurs de surfer sur Zillow au niveau supérieur. C’est également un nouveau moyen formidable pour les agents immobiliers de se connecter avec les clients et de les guider dans leurs achats à domicile.

SharePlay a été officiellement activé avec iOS 15.1, et depuis lors, plusieurs applications comme Disney+, Twitch et TikTok ont ​​ajouté la prise en charge de cette fonctionnalité.

L’application Zillow est disponible gratuitement sur l’App Store.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :