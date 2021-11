Zillow quitte le marché de la vente à domicile

Zillow a annoncé qu’il mettait fin au programme d’offres Zillows, un jour après que des rapports aient fait surface selon lesquels il vendait plus de 7 000 des maisons qu’il avait achetées dans le but de les remettre à des acheteurs potentiels. Dans un communiqué de presse annonçant ses résultats du troisième trimestre, la société affirme que Zillow Offers n’a servi qu’une « petite partie » de ses clients et que la société avait « déterminé l’imprévisibilité des prévisions des prix des maisons dépassant de loin ce que [it] anticipé. »

Avec la fermeture du programme, la société affirme qu’elle réduit la valeur estimée des maisons qu’elle a achetées au troisième trimestre ou qu’elle achètera au quatrième trimestre de plus de 500 millions de dollars. Zillow dit également que la fermeture de l’entreprise dans les mois à venir signifiera qu’elle devra licencier près de 25% de ses employés – près de 2 000 travailleurs, selon ..

Il y a quelques mois à peine, Zillow présentait les offres comme une partie croissante de son activité

En août, les documents financiers du deuxième trimestre de Zillow racontaient une histoire très différente – la société a déclaré que les offres étaient une partie particulièrement notable de ses activités et qu’elle avait même obtenu un prêt d’environ 450 millions de dollars pour « continuer à financer [its] Zillow offre de la croissance. Il a également présenté son acquisition massive de maisons comme la preuve que ses « modèles de tarification et son automatisation » pour faire des offres étaient bons pour les personnes vendant leurs maisons. Vice a rapporté qu’il y avait une « course aux armements » entre les entreprises technologiques pour récupérer des biens immobiliers à vendre à des candidats à la maison.

Malgré l’enthousiasme de Zillow, ce qui a profité aux vendeurs n’a pas nécessairement aidé l’entreprise. Bloomberg rapporte que la société a perdu plus de 380 millions de dollars sur sa division Homes, qui gérait Zillow Offers. Dans sa lettre aux actionnaires du troisième trimestre, la société a déclaré qu’essayer de développer les offres à l’échelle qu’elle espérait serait « risquée » et a déclaré qu’elle avait fourni « trop ​​peu d’opportunités de retour sur capitaux propres ».

Zillow Offers avait des problèmes sous la surface

Il y avait des signes que le programme était en difficulté – un rapport publié lundi indiquait que Zillow cherchait à décharger plus de 7 000 maisons qu’il avait achetées, non pas à des acheteurs individuels mais à des investisseurs. En octobre, la société a annoncé qu’elle allait cesser d’acheter des maisons, citant des pénuries de main-d’œuvre comme raison de son inventaire excédentaire.

Zillow a déclaré dans son communiqué de presse et sa lettre aux actionnaires qu’il prévoyait de se concentrer sur son « activité principale » consistant à fournir un endroit pour parcourir les maisons à vendre et fournir des estimations de prix. Cela va même jusqu’à dire que son programme d’offres a déçu 90 % des personnes qui n’ont pas fini par vendre leur maison à l’entreprise, ce qui a peut-être nui à cette activité principale en détournant de Zillow les personnes qui étaient sur le marché. La société ne fournit pas de détails sur la façon dont elle a déçu ces vendeurs potentiels lorsqu’elle offrait ce qu’elle appelle un «prix équitable du marché».