Zillow va fermer son entreprise d’achat de maisons et licencier 2 000 employés alors que son gros pari immobilier faiblit

L’ambitieuse offre technologique du groupe Zillow visant à bouleverser la façon dont les gens achètent et vendent des maisons touche à sa fin surprenante.

Le géant de l’immobilier en ligne de Seattle a annoncé aujourd’hui qu’il fermerait Zillow Offers, son programme iBuying qui vise à numériser et à accélérer l’expérience d’achat d’une maison.

Environ 25 %, soit environ 2 000 personnes, seront licenciées à la suite de la clôture de Zillow Offers. La société subira une dépréciation de plus de 500 millions de dollars liée à la fermeture.

La décision est un renversement remarquable par rapport aux opérations de vente à domicile de l’entreprise qui représentait un changement fondamental par rapport au cœur de métier de Zillow lorsqu’il a commencé à se déployer en 2018. Zillow plaçait son avenir sur les offres Zillow et prévoyait à l’origine un chiffre d’affaires annuel de 20 milliards de dollars d’ici 2024. programme.

« Nous avons déterminé que l’imprévisibilité des prévisions des prix des maisons dépasse de loin ce que nous avions prévu et que continuer à faire évoluer les offres de Zillow entraînerait une trop grande volatilité des bénéfices et du bilan », a déclaré le PDG de Zillow, Rich Barton, dans un communiqué.

Barton a fourni plus d’explications dans une lettre aux actionnaires, que vous pouvez lire dans son intégralité ci-dessous. Il a cité la volatilité des prévisions de prix, causée en partie par la pandémie – qui a initialement gelé le marché du logement, suivie d’une hausse des prix des logements et d’un déséquilibre offre-demande. En conséquence, Zillow n’a pas été en mesure de prévoir avec précision le prix des maisons dans trois à six mois et a été contraint de penser à faire de Zillow Offers une entreprise encore plus importante.

Le PDG a déclaré que « l’entreprise ne deviendrait constamment rentable qu’à grande échelle. Nous avons déterminé qu’une telle échelle nécessiterait trop de capitaux propres, créerait trop de volatilité dans nos bénéfices et notre bilan, et aboutirait finalement à un rendement des capitaux propres bien inférieur à ce que nous imaginions. »

Barton, qui a cofondé l’entreprise et est revenu en tant que PDG en 2019, a également noté des problèmes de pénurie de main-d’œuvre et de chaîne d’approvisionnement qui ont conduit à la décision de Zillow plus tôt ce mois-ci de suspendre temporairement l’achat de nouveaux contrats pour acheter des maisons via les offres Zillow pour le reste de cette année.

Aussi : Zillow n’a pu convertir que 10 % des vendeurs sérieux qui ont demandé une offre via Zillow Offers. « Nous pensons qu’il existe des moyens meilleurs, plus larges, moins risqués et plus alignés sur la marque de permettre à tous nos clients qui souhaitent déménager », a écrit Barton dans la lettre.

Les actions de Zillow ont chuté cette semaine après la publication de rapports indiquant que la plupart des maisons que la société avait achetées valaient désormais moins que ce que Zillow a payé pour elles. L’analyste de KeyBanc, Edward Yruma, a déclaré qu’une analyse de 650 maisons dans l’inventaire de Zillow a révélé que 66% sont actuellement répertoriés en dessous du prix d’achat avec une remise moyenne de 4,5%.

Bloomberg a rapporté lundi que Zillow cherchait à vendre environ 7 000 maisons et environ 2,8 milliards de dollars pour les maisons.

Brad Erickson, analyste chez RBC Insight, a présenté cette semaine trois possibilités pour les offres Zillow : qu’elle continue de faire une pause temporaire, qu’elle mette une pause plus indéfinie et s’associe à un autre iBuyer, ou qu’elle l’abandonne complètement, comme l’a annoncé la société. Mardi. Il a déclaré que la clôture des offres de Zillow offre une solution à court terme pour « supprimer l’excédent d’intensité des actifs » mais limite le cas haussier à plus long terme « étant donné que Zillow n’aurait encore une fois pas un meilleur accès au côté vente de la TAM, ce qui a limité la croissance historiquement ».

Erickson a ajouté que « les achats de Zillow ont pris de l’avance alors que les prix ont commencé à baisser à la fin de l’été » et continuer à acheter des maisons « aurait simplement accru les pertes supplémentaires ».

Le segment de l’achat de maisons de Zillow a généré 1,1 milliard de dollars de revenus au troisième trimestre, en hausse de 534 % d’une année sur l’autre et de 772 millions de dollars au deuxième trimestre. Il a représenté plus de 60% du chiffre d’affaires total de Zillow au troisième trimestre. Le segment des maisons a affiché une perte ajustée de 380 millions de dollars.

Zillow est en concurrence avec d’autres services iBuyer d’Opendoor, OfferPad et Redfin, entre autres.