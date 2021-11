Zillow va licencier 47 travailleurs dans l’État de Washington dans le cadre de l’arrêt de l’achat de maisons par Zillow Offers

Le siège du groupe Zillow est situé dans le bâtiment du Russell Investments Center à Seattle. (Photo de fichier . / John Cook)

Le groupe Zillow prévoit de licencier 47 travailleurs dans l’État de Washington parmi les 2 000 employés de l’entreprise qui perdront leur emploi à la suite de la décision cette semaine de fermer l’opération d’achat et de vente de maisons Zillow Offers.

Le nombre a été révélé jeudi dans une notification d’ajustement et de recyclage des travailleurs (WARN) du département de la sécurité de l’emploi de l’État de Washington. Les licenciements devraient commencer le 3 janvier.

Zillow, basé à Seattle, a déclaré avoir commencé à informer certains employés de Zillow Offers dans divers endroits du pays que leurs rôles sont inclus dans les licenciements qui ont été annoncés mardi. Les licenciements s’échelonneront sur plusieurs trimestres.

La société immobilière emploie environ 8 000 personnes aux États-Unis et au Canada et environ 2 300 dans l’État de Washington. Le passage à un modèle de main-d’œuvre répartie pendant la pandémie signifie que l’entreprise compte désormais des employés dans tout l’État plutôt que simplement enracinés dans son siège social de Seattle.

Les offres Zillow ont commencé à être déployées en 2018, lorsque la société a adopté iBuying, un processus numérique destiné à accélérer la façon dont les gens vendent leur maison. Mais l’imprévisibilité des prévisions des prix des maisons s’est avérée une tâche trop difficile pour l’algorithme de l’entreprise et Zillow n’était pas préparé à « la volatilité des bénéfices et du bilan », selon le PDG Rich Barton.

« Je suis désolé de la difficulté et de la perturbation que cela va être », a déclaré Barton, qui a co-fondé Zillow il y a 16 ans et est le plus grand actionnaire individuel. « La partie la plus difficile de cette décision est qu’elle aura un impact sur beaucoup de nos collègues. Ce n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Nous sommes reconnaissants pour leurs efforts et nous nous engageons à assurer une transition en douceur. »

En mars, Zillow surfait sur un marché immobilier en effervescence et sur une hausse du cours des actions lorsqu’il a annoncé son intention d’ajouter 2 000 employés répartis pour des postes dans les domaines de la technologie, des prêts hypothécaires et des prêts, du développement de produits et de logiciels, avec un pourcentage croissant du personnel de l’entreprise situé à l’extérieur. de Seattle.

« La stratégie d’embauche de Zillow Group en 2021 était basée sur les besoins de l’entreprise à l’époque », a déclaré jeudi un porte-parole de Zillow à ., réitérant la décision et le raisonnement derrière la liquidation des offres Zillow.

Couverture associée :