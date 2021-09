Zimyo : Rendre les RH plus intelligentes – L’Express Financier

Ajay Kadyan, co-fondateur, Zimyo

De l’embauche à l’intégration à la gestion des activités RH de base, en passant par la définition d’objectifs et le suivi des performances des employés pour faciliter un environnement d’équipe collaboratif, Ajay Kadyan, co-fondateur de Zimyo, a déclaré à Vikram Chaudhary de FE que cela permet aux organisations de devenir 2 fois plus productives, plus efficace et plus simple. Extraits :

Comment Zimyo aide-t-il les organisations à redéfinir leur culture de travail ?

Les organisations de toutes tailles peuvent optimiser leurs activités RH avec Zimyo HRMS. De l’automatisation des processus administratifs fastidieux au stockage et à l’organisation des données des employés à la résolution des requêtes des employés à la construction d’une hiérarchie organisationnelle, notre logiciel RH rend chaque fonction RH fluide et sans tracas. Aujourd’hui, Zimyo compte plus de 40 modules, 1 lakh d’utilisateurs actifs et plus de 500 clients.

Comment la technologie rend les RH plus intelligentes ?

Il va de soi que la technologie a rendu les services RH plus efficaces et productifs en automatisant des tâches monotones qui prenaient beaucoup de temps. Par exemple, l’utilisation de la technologie dans la recherche et l’acquisition de talents a remplacé l’embauche basée sur l’intuition ; la technologie du service RH permet aux organisations de rester en conformité avec les changements réglementaires ; la gestion des performances peut être améliorée grâce à l’analyse ; la technologie peut garder les employés engagés et motivés; La technologie RH peut rendre les services financiers facilement accessibles aux employés et aux employeurs ; etc.

Quels sont vos projets d’extension ?

Nous sommes l’une des entreprises à la croissance la plus rapide dans le domaine des technologies RH. L’année dernière, nous avons vu une croissance de 4X du nombre de clients et une croissance de 4,5X des revenus. Nous avons une équipe de plus de 80 employés et prévoyons de doubler les effectifs d’ici fin 2021. Nous recherchons également des solutions innovantes pour renforcer notre gamme de produits et répondre aux besoins financiers des employés. À partir de l’espace technologique RH, Zimyo est entré dans le segment de la finance intégrée.

Quelles sont les nouvelles tendances qui guident les RH ?

Le télétravail, l’intelligence artificielle dans les RH, l’économie des petits boulots, l’analyse des personnes, l’accent croissant mis sur la performance et l’apprentissage et le développement définiront les RH dans les années à venir.

