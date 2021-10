Zinedine Zidane, Brendan Rodgers et Antonio Conte parmi les meilleurs prétendants alors qu’Ole Gunnar Solskjaer se bat pour sauver son emploi après le spectacle d’horreur de Liverpool

Ole Gunnar Solskjaer regarde Manchester United après son spectacle d’horreur contre Liverpool ce week-end.

L’avenir de Solskjaer à Old Trafford est à nouveau sous le feu des projecteurs après que United se soit effondré face à ses rivaux à Old Trafford.

getty

Solskjaer subit une immense pression à Old Trafford

Les fans et les experts se sont tournés vers le Norvégien, le club insistant sur le fait qu’ils n’avaient pas l’intention de se séparer de lui dans l’immédiat.

Mais à la suite de leur horrible performance contre Liverpool, les spéculations se multiplient sur la longévité de Solskjaer au travail.

Selon SkyBet, l’ancien patron du Real Madrid Zinedine Zidane, Brendan Rodgers de Leicester et l’ancien chef de Chelsea Antiono Conte sont parmi les favoris pour remplacer Solskjaer s’il se voit montrer la porte.

Les goûts de Mauricio Pochettino, Erik ten Hag et Laurent Blanc sont également dans le mix selon les bookmakers.

.

Antonio Conte visera l’un des plus gros emplois du football

Voici la liste complète des meilleurs prétendants, selon SkyBet.

Zinedine Zidane 3/1 Brendan Rodgers 7/2 Antonio Conte 9/2 Mauricio Pochettino 10/1 Erik ten Hag 16/1 Laurent Blanc 16/1 Julen Lopetegui 20/1 Julian Nagelsmann 20/1 Gareth Southgate 25/1 Joachim Low 25/ 1 Massimiliano Allegri 25/1 Ralf Rangnick 25/1 Roberto Mancini 25/1

Ole Gunnar Solskjaer a discuté de la pression au travail

Solskjaer pense qu’il a toujours le soutien de la hiérarchie du club malgré la défaite humiliante 5-0 aux mains de Liverpool.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il avait toujours ce soutien d’en haut, Solskjaer a déclaré: « Eh bien, je n’ai rien entendu d’autre (sur mon avenir) et je pense toujours au travail de demain.

« Bien sûr, nous sommes tous bas. Je ne peux pas dire maintenant que je me suis senti pire que ça. C’est le pire que j’ai été, le plus bas que j’ai été mais, comme je l’ai dit, j’accepte la responsabilité et c’est la mienne aujourd’hui et c’est la mienne à l’avenir.

« Au plus bas d’aujourd’hui, peu de confiance, mais la semaine prochaine, c’est Tottenham à l’extérieur, c’est un match de Ligue des champions à l’Atalanta, la prochaine équipe qui nous rend visite… c’est Man City.

« Nous devons regarder vers l’avenir, nous devons trier les états d’esprit et nous assurer d’aborder la prochaine séance d’entraînement et le prochain match avec le bon état d’esprit. »