Zinedine Zidane en pourparlers avec Manchester United sur le poste de manager – Man United News And Transfer News

Manchester United a ouvert des pourparlers avec Zinedine Zidane pour devenir le manager du club, selon un gourou international des transferts.

Les Red Devils sont sur le point de limoger le manager actuel Ole Gunnar Solskjaer après un mauvais début de saison et beaucoup s’attendent à ce que sa situation devienne intenable si les résultats ne s’améliorent pas rapidement.

Zidane est au chômage depuis qu’il a terminé son deuxième passage au Real Madrid fin 2020/21.

Il y a eu beaucoup de spéculations le liant au travail de United, mais cela a été atténué par des informations selon lesquelles il n’est pas intéressé à gérer en Premier League et que United n’est pas encore disposé à sacrifier Solskjaer.

Cependant, le gourou portugais des transferts Pedro Almeida affirme que des pourparlers sont en cours entre les Diables rouges et l’icône française.

« Les discussions entre Zinedine Zidane et Manchester United », a confirmé Almeida sur Instagram.

« Attention, l’affaire est difficile car la préférence du sélectionneur français en ce moment est d’entraîner une équipe nationale. »

En ce qui concerne le désir signalé de Zidane de devenir entraîneur-chef des Bleus, le contrat de l’entraîneur actuel Didier Deschamps court jusqu’en 2022. L’Equipe rapporte qu’aucune discussion de prolongation de contrat n’a été prévue.

Cela pourrait potentiellement laisser une ouverture pour Zizou dans environ un an.

En tant qu’initié des transferts, Almeida n’est pas aussi connu que Fabrizio Romano, mais il a une solide réputation et est suivi par d’autres sources réputées telles que Patrick Berger et Alfredo Pedulla.

S’il a raison, il n’est pas clair si cela signifie que c’est Zidane, plutôt que Brendan Rodgers de Leicester City, qui est le candidat préféré du conseil d’administration de United.

Rodgers en particulier a été le plus fortement lié jusqu’aux dernières 48 heures.

Un article dans le Times hier par un autre spécialiste des transferts, Duncan Castles, a également lié Zidane au rôle. Cependant, Castles n’est pas considéré comme particulièrement fiable par l’équipe éditoriale de The Peoples Person.

Le rapport d’Almeida enthousiasmera les nombreux fans de United qui souhaitent voir un manager ayant remporté des trophées au plus haut niveau prendre la tête du club. Les honneurs de Zidane incluent trois Ligues des Champions, deux Coupes du Monde des Clubs et deux Ligues espagnoles en tant qu’entraîneur-chef du Real Madrid et une Ligue des Champions, deux titres de champion d’Italie, une ligue espagnole, une Coupe du monde, un Championnat d’Europe, un Ballon d’Or et trois Prix ​​du joueur mondial de l’année de la FIFA en tant que joueur.