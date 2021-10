Zinedine Zidane est-il l’homme idéal pour Manchester United ?

Manchester United aurait contacté l’ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, à la demande de Cristiano Ronaldo. Les Red Devils accueillent Atalanta mercredi soir à Old Trafford après leur terrible défaite contre Leicester City en Premier League.

La nomination de Zinedine Zidane à Manchester United pourrait sauver les Diables rouges

Zidane est-il l’homme idéal pour faire avancer United ?

United a trois points en deux matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions pour le moment après avoir perdu son premier match contre les Young Boys et scellé une victoire tardive contre Villarreal grâce à un but de Cristiano Ronaldo.

C’est une victoire incontournable pour Manchester United aujourd’hui, en particulier pour Ole Gunnar Solskjaer dont l’avenir au club semble incertain après un mauvais début de saison.

Si Solskjaer se voit montrer la porte de sortie à la mi-saison, le premier nom sur la liste des remplaçants est Zinedine Zidane. L’entraîneur français a quitté son poste de direction au Real Madrid la saison dernière après une campagne sans trophée et est désormais un agent libre.

Manchester United a besoin d’un vainqueur en série avec d’immenses connaissances tactiques pour mener le club vers l’avant. Alors que Zinedine Zidane a été présélectionné pour remplacer Ole, le Français fait-il l’affaire ?

Malgré sa carrière managériale plutôt courte, Zinedine Zidane a remporté 11 trophées avec le Real Madrid dont le fameux triplé de Ligue des Champions – un exploit jamais réalisé auparavant dans l’histoire de la compétition.

Lors de son premier passage managérial dans la capitale espagnole, Zidane a fait preuve de compétences phénoménales en gestion d’hommes, car il était capable de gérer un vestiaire rempli de superstars telles que Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, etc. Lors de son premier passage, le Français savait exactement comment et quand utiliser chaque joueur de son équipe pour en tirer le meilleur parti et pour l’équipe.

Bien que Zinedine Zidane ait de grandes compétences en gestion d’hommes, il est également tactiquement astucieux. Par exemple, au cours de ses trois premières années au Real Madrid, il a joué au football de contre-attaque pour tirer le meilleur parti des capacités de but de Cristiano Ronaldo.

Lorsque Zidane est revenu pour la deuxième fois après l’ère Ronaldo, le Français a donné la priorité à la construction d’une défense impénétrable. Lors de la saison 2019/20 de la Liga, le Real Madrid a été sacré champion d’Espagne pour une 34e fois, tout en battant le record du moins de buts encaissés en une saison. Étant donné que Zidane n’avait plus Ronaldo à ses côtés, le Français a conçu une disposition tactique axée sur le maintien d’une forme défensive solide plutôt que d’attaquer librement.

Une autre qualité notable de Zinedine Zidane lors de la saison 2019-2020 de la Liga a été sa capacité à tirer des buts de chaque joueur. Le Real Madrid a terminé la saison en tant que champion d’Espagne avec 21 buteurs différents en championnat, établissant un nouveau record.

Lors de sa dernière saison dans la capitale espagnole, le Real Madrid a failli remporter la Liga malgré plus de 60 blessures au cours de la saison. La course au titre a tourné court lors de la dernière journée de match qui a vu l’Atletico Madrid couronné champion. Los Blancos a également atteint la demi-finale de la Ligue des champions malgré la longue liste de blessures au club.

Le joueur de 49 ans est un vainqueur en série éprouvé et est tactiquement astucieux et polyvalent. Zinedine Zidane n’a pas une idéologie fixe du football mais il construit plutôt un système en fonction de l’effectif dont il dispose.

À Manchester United, il retrouverait Cristiano Ronaldo et Raphael Varane, deux piliers qui ont été des joueurs clés pendant son mandat de manager avec le Real Madrid. Zinedine Zidane a également un grand sens du talent et de l’amélioration des jeunes. Les goûts de Mason Greenwood et Jadon Sancho pourraient prospérer sous le Français.

Outre ses qualités tactiques, Zinedine Zidane exige le respect dans un vestiaire et son arrivée pourrait discipliner davantage l’équipe de Manchester United. Des joueurs comme Bruno Fernandes et Paul Pogba admirent Zidane et seraient prêts à rester au club plus longtemps si le Français était nommé.

Cela fait quatre saisons sans trophée pour les Diables Rouges, la nomination de Zinedine Zidane en tant que manager de Manchester United pourrait suffire à changer cela.

Photo principale