Zinedine ZIdane lance une bombe sur l’équipe du Real Madrid après le match nul de Séville .

Zinedine Zidane devrait quitter le Real Madrid cet été (Crédits: Pressinphoto / REX)

Le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, a stupéfié ses joueurs en leur disant qu’il quitterait le club à la fin de la saison après leur match nul 2-2 contre Séville.

Les géants espagnols ont perdu leur avantage dans la course au titre de la Liga avec un match nul coûteux contre Séville la semaine dernière, ce qui signifie que les rivaux de l’Atletico Madrid peuvent remporter le titre avec deux victoires lors de leurs deux derniers matches.

Bien que le Real soit à égalité de points avec l’Atletico, son bilan supérieur face à ses rivaux de la ville signifiait qu’il ne lui fallait égaler les résultats de l’équipe de Diego Simeone que lors des trois derniers matches pour remporter le titre.

Zidane a quitté le club en 2018 après la victoire finale de la Ligue des champions contre Liverpool, mais il est revenu 18 mois plus tard lorsque Julen Lopetegui et Santiago Solari ont été limogés rapidement.

Zidane a quitté le club en 2018 (Photo: YouTube)

Zidane s’est vu promettre une reconstruction complète de l’équipe, mais la pandémie s’est avérée coûteuse pour le Real, laissant les grands projets du Français en lambeaux.

La tension mentale et physique du travail a commencé à se manifester sur Zidane ce trimestre, les proches du Français suggérant plus tôt dans la saison qu’il s’agirait peut-être de sa dernière campagne au Bernabeu.

Et Goal affirme qu’il a dit à ses joueurs après le match nul du week-end dernier contre Séville qu’il quitterait à la fin de la saison et ne voulait pas continuer en tant qu’entraîneur.

Zidane pourrait faire une autre pause dans le football, mais il a été fortement lié à un retour dans l’ancien club de la Juventus, où il est toujours vénéré.

Andrea Pirlo devrait quitter Turin cet été après une première campagne torride avec son ancien club.

La Juventus occupe actuellement la dernière place de la Ligue des champions en Serie A, mais ses rivaux Napoli ont un match en main et termineront quatrième s’ils gagnent leurs trois matches restants.



