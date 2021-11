Zinedine Zidane n’envisage pas de prendre le poste à Manchester United – Man United News And Transfer News

Zinedine Zidane ne serait pas intéressé par le poste de manager de Manchester United.

Selon Guillem Balague de la BBC, le Français préférerait l’option de gérer le Paris Saint-Germain ou l’équipe nationale française.

Zidane s’est déjà imposé comme l’un des managers les plus titrés de l’histoire européenne, remportant un record de trois Ligues des champions d’affilée avec le Real Madrid.

Après avoir quitté Madrid en 2018, il est revenu deux ans plus tard et a remporté la Liga et la Coupe d’Espagne.

Le PSG n’a pas l’intention de remplacer Mauricio Pochettino pour le moment, donc Zidane devra attendre son opportunité de reprendre les géants français.

De nombreux fans de United pensaient que Zidane serait le bon choix pour faire avancer le club.

Sa personnalité et son succès en tant que joueur et manager gagneraient le respect de tout le vestiaire.

Après le limogeage prématuré d’Ole Gunnar Solskjaer hier, le club cherche désespérément à prendre le bon rendez-vous cette fois.

Le Telegraph affirme que le manager de Séville Julen Lopetegui et l’entraîneur du Sporting Lisbonne Ruben Amorim sont envisagés pour le poste intérimaire.

Pour le rôle permanent, des noms comme Mauricio Pochettino, Erik ten Hag, Luis Enrique et Brendan Rodgers ont été envisagés par le club selon The Guardian.

Un rapport choquant du Daily Mail suggère que Pochettino est mécontent du PSG et envisagerait de rejoindre United s’il veut qu’il remplace Solskjaer.

À partir de maintenant, United se rend en Espagne pour son affrontement en Ligue des champions contre Villarreal avec Michael Carrick en tant que gardien.