Zinedine Zidane n’est pas intéressé par le poste à Manchester United, selon plusieurs informations.

Zidane a été l’un des noms liés au travail à Old Trafford si Ole Gunnar Solskjaer était limogé.

.

Zidane a été lié au travail à Old Trafford

Le Norvégien subit une énorme pression après une défaite embarrassante 5-0 contre Liverpool dimanche.

Les rapports suggèrent que Solskjaer est en sécurité pour le moment, mais le club envisage toujours son avenir après une mauvaise série de résultats.

Zidane a été l’un des plus grands noms liés à un déménagement à Old Trafford, l’ancien manager de Chelsea et de la Juventus, Antonio Conte, également un concurrent de premier plan.

Mais Zidane ne veut pas du poste, rapportent ESPN et Mundo Deportivo.

La légende du Real Madrid fait une pause dans la direction après avoir quitté le club de LaLiga cet été après avoir récolté un nombre impressionnant de trophées lors de ses deux mandats au Bernabeu.

.

Solskjaer est sous pression à Man United

Le travail à Old Trafford n’est pas celui qui l’intéresserait, bien qu’il soit toujours lié en tant que futur patron potentiel.

La publication espagnole affirme que les emplois du Paris Saint-Germain et de la France sont ceux qui l’intéressent.

Les commentaires de son agent en 2018 étayeraient apparemment ces affirmations, ayant jeté le doute sur les rumeurs au moment où Zidane a été lié pour la première fois au remplacement de Jose Mourinho.

« Je ne pense pas qu’il réussira en Angleterre », déclarait Alain Migliaccio au Journal Du Dimanche en octobre 2018.

« Cela ne correspond pas à son style. Je lui ai parlé. Cela ne l’attire pas vraiment. »

.

Conte est disponible, ayant quitté l’Inter Milan cet été

talkSPORT comprend que Conte a été sondé pour le travail, si Solskjaer est limogé.

L’Italien souhaite revenir en Premier League alors qu’il cherche sa prochaine opportunité de manager après avoir quitté l’Inter Milan, où il a ajouté le titre de Serie A à la couronne de Premier League qu’il a remportée alors qu’il était manager de Chelsea.

Jouez à talkSPORT’S Big5 pour gagner gros

JOUEZ ICI et vous pourriez… Gagner une part de 5 000 £ 5 choix rapides et décider de 3 changeurs de jeu Les inscriptions coûtent 5 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org