Zinedine Zidane publiera une lettre ouverte aux fans du Real Madrid

Zinedine Zidane aurait publié une lettre ouverte aux fans du Real Madrid. Le manager, dont le départ du club a été officialisé il y a trois jours, devrait expliquer les raisons de son départ. Il y a eu plusieurs rumeurs concernant d’éventuels désaccords et tensions dans les coulisses liés aux transferts, à la liste et au manque de soutien pour l’entraîneur.

Après une saison incroyablement difficile, au cours de laquelle Madrid s’est battu jusqu’au bout en LaLiga et a atteint les demi-finales de la Ligue des champions, l’entraîneur a décidé de quitter le club. Une saison sans trophée est difficile à supporter au Bernabéu. “Je comprends le football et je connais les exigences d’un club comme le Real Madrid. Je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois partir », dit l’entraîneur, ajoutant : « Je ne saute pas par-dessus bord, et je ne suis pas fatigué de coacher. J’aurais aimé que ma relation avec le club et le président au cours des derniers mois soit un peu différente. AS anglais

Les fans seront probablement désireux d’avoir un aperçu de ce qui a conduit à la décision de Zidane, car il est une icône du club et semble être la solution la plus logique pour continuer à diriger l’équipe. La lettre ouverte sera également particulièrement éclairante car le club a semblé soutenir publiquement le manager avec les responsables du club et Florentino Perez lui-même parlant positivement de Zidane à diverses occasions cette saison. Selon la nature de ce dernier, cela pourrait être la première fois qu’il y a une quelconque forme de friction entre Zidane et le club (au moins à l’air libre).