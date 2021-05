Zinedine Zidane quitte le Real Madrid pour la deuxième fois alors que Massimiliano Allegri rejette Florentino Perez pour rejoindre la Juventus

Zinedine Zidane a quitté son poste de patron du Real Madrid pour la deuxième fois.

Le suprémo français était une légende à l’époque où il jouait au Bernabeu, mais a également amassé une collection de trophées en bonne santé dans la pirogue – dont deux titres de Liga et trois trophées de la Ligue des champions.

Zidane a quitté le Real Madrid, comme il l’a fait en 2018

Après avoir remporté la Ligue des champions en 2018, Zidane a annoncé sa décision choquante de quitter le club, pour revenir moins d’un an plus tard à la suite des mauvaises périodes de Julen Lopetegui et Santiago Solari.

Maintenant, l’histoire s’est répétée alors que Zidane a informé les directeurs de club et l’équipe première de sa décision mercredi, avant de retourner au complexe d’entraînement de Valdebebas pour finaliser son départ.

Le vrai a enduré une saison difficile; perdre face à son rival de la ville, l’Atletico, dans la course au titre espagnol, se faire éliminer de la Ligue des champions par Chelsea et se faire battre en huitièmes de finale de la Copa del Rey.

Une déclaration sur le site Web du club disait: «Le Real Madrid CF annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à sa phase actuelle en tant qu’entraîneur de notre club.

Le Français a remporté la Ligue des champions trois fois de suite, un exploit jamais réussi

«Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui montrer notre appréciation pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion au cours de toutes ces années, et pour ce que sa silhouette représente pour le Real Madrid.

«Zidane est l’un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu’il a été en tant qu’entraîneur et joueur de notre club.

“Il sait qu’il est au cœur du Real Madrid et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison.”

On prétend que Florentino Perez voulait embaucher Massimiliano Allegri comme successeur de Zidane, Sky Sports Italia affirmant que les pourparlers entre les deux parties avaient commencé en mars.

Allegri était fatigué d’attendre que le Real Madrid lui fasse une offre et aurait accepté de revenir à la Juve

Cependant, l’Italien s’est fatigué d’attendre que Los Blancos fasse un officiel et devrait effectuer un incroyable demi-tour et succéder à Andrea Pirlo en tant que manager de la Juventus.

Prirlo devrait être limogé jeudi après une saison indifférente avec les géants italiens, des informations suggérant que le retour d’Allegri est désormais “ imminent ”.

Bien que la Juve se soit presque qualifiée pour la Ligue des champions le dernier jour, elle a réussi à remporter la Coppa Italia la semaine dernière.

Selon Gazzetto dello Sport, le président Andrea Agnelli a convaincu Allegri de revenir après avoir proposé un contrat de trois ans, avec l’option d’un quatrième, avec un salaire compris entre 7 et 7,7 millions de livres sterling par an.

Conte a remporté le Scudetto à sa deuxième saison avec l’Inter, mais voulait des assurances sur son budget de transfert

Cela signifie que Perez sera obligé de retourner à la planche à dessin afin de trouver un successeur pour Zidane, l’ancien patron de l’Inter Milan, Antonio Conte, devenant l’un des favoris des bookmakers.

L’Italien a confirmé sa sortie mercredi après avoir remporté le Scudetto à sa deuxième saison à la tête des nerazzurri après avoir omis de recevoir des assurances sur son budget de transfert d’été.