Zinedine Zidane s’ouvre à la sortie du Real Madrid alors que la légende dit que les géants espagnols ne lui font pas confiance ni ne l’apprécient au milieu des liens de travail en Premier League avec Manchester United et Tottenham

Zinedine Zidane a rompu son silence lors de son deuxième départ en tant qu’entraîneur du Real Madrid, affirmant qu’il était parti parce qu’il sentait que le club n’avait plus confiance en lui et ne pouvait pas offrir le soutien dont il avait besoin pour reconstruire l’équipe.

La légende de la France a quitté le Bernabeu la semaine dernière après la première saison sans trophée de Los Blancos depuis 11 ans.

Zinedine Zidane a de nouveau quitté le Real Madrid, comme il l’a fait en 2018

Le Français a remporté trois titres consécutifs en Ligue des champions et a remporté la Liga lors de son premier passage en tant que manager entre 2016 et 2018 et a remporté un autre championnat de ligue à son retour après une interruption d’un an.

Mais cette saison a été un échec pour les géants espagnols, qui ont perdu le titre de LaLiga face à leurs rivaux de l’Atletico Madrid et ont été éliminés de la Ligue des champions en demi-finale par les futurs vainqueurs Chelsea.

Zidane a quitté le club alors qu’il lui restait 12 mois sur son contrat, et il a depuis été lié à des emplois en Premier League avec Manchester United et Tottenham, ainsi qu’un retour dans sa France natale avec le Paris Saint-Germain.

Et dans une lettre ouverte aux fans du Real Madrid publiée par le journal espagnol AS, il a expliqué les raisons de son départ anticipé.

“J’y vais, mais je ne saute pas par-dessus bord, et je ne suis pas fatigué d’entraîner”, a écrit le joueur de 48 ans.

Zidane a remporté un titre de champion et trois ligues des champions lors de son premier passage en tant que manager, puis a ajouté un autre titre de champion lors de son deuxième passage

« Je pars parce que je sens que le club n’a plus la confiance dont j’ai besoin, ni le soutien pour construire quelque chose à moyen ou long terme.

“Je comprends le football et je connais les exigences d’un club comme le Real Madrid. Je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois partir.

« Je suis un gagnant né et j’étais ici pour gagner des trophées, mais ce qui est encore plus important, ce sont les gens, leurs sentiments, la vie elle-même et j’ai l’impression que ces choses n’ont pas été prises en compte.

«On n’a pas réussi à comprendre que ces choses maintiennent également la dynamique d’un grand club. Dans une certaine mesure, j’ai même été réprimandé pour cela.

On a le sentiment que la fortune du club, qui a remporté trois titres de Ligue des champions consécutifs sous Zidane, s’estompe depuis un certain temps et qu’une reconstruction importante est nécessaire.

L’équipe du Real Madrid arrive au crépuscule de ses pouvoirs et Zidane affirme qu’il n’a pas ressenti le soutien dont il avait besoin pour superviser une reconstruction

Le capitaine et talisman de longue date Sergio Ramos a 35 ans, Karim Benzema a 34 ans en décembre tandis que Marcelo (33 ans), Toni Kroos (31 ans) et Eden Hazard (30 ans) ont tous plus de 30 ans maintenant tandis que Luka Modric a reçu ce mois-ci un prolongation de contrat d’un an malgré ses 36 ans au début de la saison prochaine.

Zidane a également estimé que sa valeur personnelle pour le club n’était pas pleinement appréciée.

« Je veux qu’il y ait du respect pour ce que nous avons accompli ensemble. J’aurais aimé que ma relation avec le club et le président ces derniers mois soit un peu différente de celle des autres entraîneurs”, a-t-il ajouté.

« Je ne demandais pas de privilèges, bien sûr que non, juste un peu plus de souvenirs.

« De nos jours, la vie d’un entraîneur en pirogue dans un grand club, c’est deux saisons, un peu plus.

« Pour que cela dure plus longtemps, les relations humaines sont essentielles, elles sont plus importantes que l’argent, plus importantes que la célébrité, plus importantes que tout. Ils ont besoin d’être nourris. »

getty

Il est suggéré que Zidane pourrait prendre la place de Pochettino au PSG si l’entraîneur argentin scelle un retour à Tottenham ou se rend à Madrid

Zidane a rapidement été lié à un passage en Premier League à la suite de l’annonce de sa dernière sortie du Real Madrid.

Ole Gunnar Solskjaer est sous pression à Man United après la défaite finale des Red Devils en Ligue Europa, tandis que Tottenham est toujours à la recherche de son prochain manager permanent.

Cependant, talkSPORT a été informé la semaine dernière que le PSG pourrait être une prochaine destination plus probable, dans un mouvement qui pourrait voir Mauricio Pochettino revenir aux Spurs.

L’écrivain français du football Erik Bieldermann a déclaré: “Zidane a officiellement quitté le Real Madrid et Zidane a dit qu’il voulait reprendre ses activités dès que possible – nous nous attendions à ce qu’il aille à la Juventus, mais ils ont maintenant Max Allegri.

«Nous nous attendions à ce que Zidane attende la démission de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de la France après la Coupe du monde 2022, mais maintenant vous pensez juste, cette histoire anglaise sur Pochettino prêt à retourner aux Spurs, et en attendant Zidane est sur le marché.

«Être le manager du PSG est le métier impossible en France, comme être le manager de l’équipe nationale l’est en Angleterre.

Jason Cundy dit que la finale de la Ligue Europa a été le “grand moment” d’Ole Gunnar Solskjaer et ne sait pas où se situe sa carrière de manager après la défaite de Villarreal

« Il s’agit de gagner la Ligue des champions, mais aussi pour le manager, il s’agit d’être libre. L’entraîneur n’a pas le contrôle au PSG, ce ne sont pas les vrais patrons – juste un mot avec Carlo Ancelotti, Unai Emery et Thomas Tuchel.

“Ils vont tous se plaindre du fait que le manager n’est pas l’homme de pouvoir du PSG, l’homme de pouvoir est tout le vestiaire, le président et son bras droit, Leonardo.

«De tous les top managers du monde, je dirais que Zidane et Pep Guardiola sont peut-être les deux qui peuvent dire… ce que je ne peux même pas dire ici pour rester poli à la radio.

