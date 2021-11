Zinedine Zidane pourrait étendre son succès managérial à l’Angleterre alors que Manchester United envisage ses options managériales après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le Français est sans travail depuis qu’il a quitté le Real Madrid à la fin de la saison dernière et si les Diables rouges appelaient, « Zizou » pourrait être tenté de rejoindre le club et de travailler à nouveau avec Cristano Ronaldo et Raphael Varane.

Zidane serait désireux de travailler à nouveau avec Ronaldo et Varane

Après trois ans aux commandes, le Norvégien a été démis de ses fonctions suite à une lourde défaite face à Watford.

Alors que le club cherche un rendez-vous permanent, l’ancien n°2 de Solskjaer, Michael Carrick, prendra en charge l’équipe première dans le but de rebondir contre Villarreal en Ligue des champions mardi soir, en direct sur talkSPORT 2.

Les discussions sur la venue de Zidane à Manchester United pourraient être prématurées avec le club, selon l’ancien patron des Spurs Mauricio Pochettino, selon talkSPORT.

Si l’Argentin restait avec son club actuel, le Paris Saint-Germain, l’ancien attaquant des Diables rouges et des Spurs, Terry Gibson, a suggéré que Zidane serait désireux de travailler à nouveau avec Ronaldo et Varane.

Pochettino est le favori pour le travail de Man United mais Zidane est toujours une option pour le club

« Ils disent en Espagne qu’il a l’intention de retourner travailler avec Ronaldo et Varane », a déclaré Gibson à talkSPORT.

« Je pense qu’il pourrait y avoir un léger intérêt maintenant de la part de Zidane.

« Il y a eu d’autres managers du Real Madrid qui ont essayé d’être plus compliqués, plus techniques, plus tactiques mais ils n’ont pas eu autant de succès qu’il a eu.

« Je pense donc que là où ils compliquent trop le jeu, Zidane ne le fait certainement pas, mais il sait exactement ce qu’il veut et il sait exactement ce qu’il fait. »

Ronaldo et Zidane ont partagé tant de succès pendant leur séjour au Real Madrid ensemble

Arrivé à Los Blancos en janvier 2016, Zidane a apporté un succès instantané à l’équipe la plus titrée de l’histoire de la Ligue des champions.

Aux côtés de Ronaldo et Varane, le Français a remporté trois titres de Ligue des champions au cours des saisons successives ainsi que la Liga lors de sa première saison.

Si les Diables rouges bougeaient rapidement, Zidane pourrait devenir leur nouveau manager et potentiellement répéter le succès qu’il a connu lors de sa première saison au Bernabeu.

