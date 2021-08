Zion & Lennox fête ses 20 ans avec ‘El Sistema’

in

Vingt ans, ce n’est rien pour Zion & Lennox, surtout s’ils regorgent de bonne musique. Le duo portoricain célèbre deux décennies d’expérience avec « El Sistema », un album pour lequel ils ont réuni des invités de marque tels que Sech, Myke Towers, Rauw Alejandro et Natti Natasha.

“Super heureux d’être honnête”, a déclaré Lennox dans une interview par appel vidéo depuis Miami. « Excité par tout ce qui se passe avec le genre urbain que le monde entier est infecté, que nous sommes partout dans le monde. »

“Nous tirons le meilleur parti de tout en faisant de la bonne musique, en donnant au public ce qu’il demande”, a-t-il ajouté. Zion, pour sa part, a déclaré que ce dont ils sont le plus heureux, c’est de continuer à être d’actualité et de produire des chansons populaires.

“La cohérence est la clé”, a-t-il déclaré. « Zion et Lennox se sont avérés être un duo cohérent depuis plus de 20 ans. C’est une bénédiction de continuer là-bas aux yeux du public et de continuer à être aimé de tous ».

Leur quatrième album studio présente des morceaux déjà sortis qui ont déjà accumulé des millions de vues avec leurs vidéos YouTube. Parmi eux, “No Me Llama” avec Myke Towers, “Te movves” avec Natti Natasha, “Gota Gota” avec El Alfa et “Sistema”.

Avec l’album, ils présentent le single “Estrella”, sur une fille qui a l’air très bien quand elle danse, et sa vidéo respective tournée en République dominicaine.

Dans le clip, le duo apparaît dans un manoir où, grâce à des effets spéciaux, Zion chante et danse sur l’eau d’une piscine accompagnée de filles en bikini et maillot de bain blanc. Lennox répond avec d’autres vers entourés de filles en maillot de bain et bikini noir.

“La vidéo est spectaculaire”, a déclaré Lennox. “Il a cette essence de ce qu’est Zion & Lennox, c’est très dansant, très sexy et tropical en même temps.”

On vous laisse le lien pour que vous puissiez écouter cette superbe chanson : https://www.youtube.com/watch?v=Ni-nD40TZoo