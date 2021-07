Zión Moreno arrive à Gossip Girl, le redémarrage avec le même luxe mais plus de diversité – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Tout aussi luxueux, chic et exclusif qu’avant, mais beaucoup plus diversifié. C’est ainsi que revient Gossip Girl, la célèbre série sur les enchevêtrements de certains jeunes extrêmement riches de New York et qui a désormais l’actrice latine et trans Zión Moreno comme l’un de ses protagonistes.

La plateforme HBO Max présente ce jeudi le retour de cette série qui, avec six saisons diffusées entre 2007 et 2012, a lancé les carrières de Blake Lively et Leighton Meester.

Les secrets, les trahisons et les ennuis des enfants de la haute société new-yorkaise, toujours sous l’œil vigilant d’un mystérieux blogueur aux mille yeux dans tous les coins, se poursuivent dans cette nouvelle étape de Gossip Girl au casting duquel, avec Zión Moreno, Jordan Alexander, Eli Brown, Whitney Peak, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind et Thomas Doherty se démarquent également.

La nouvelle Gossip Girl commence avec les retrouvailles, dans une école privée et à portée de quelques poches, des soeurs Julien (Jordan Alexander) et Zoya (Whitney Peak).

Mais ce n’est que le déclencheur de beaucoup d’amours, de déchirements, d’amitiés, de coups de couteau et de surprises qui se déroulent entre défilés de mode, restaurants chers et clubs très exclusifs, des décors qui rappellent d’autres succès télévisés récents comme la série Spanish Elite.

Potins sur l’inclusion

Les potins et feuilletons de “Gossip Girl” s’adaptent aux temps nouveaux, non seulement en changeant le blog de la série originale pour un compte Instagram (la voix est toujours celle de Kristen Bell) mais aussi en pariant sur une plus grande diversité de son casting.

En ce sens, Zión Moreno, une actrice trans et américaine d’origine mexicaine, a expliqué à Efe que la nouvelle “Gossip Girl” embrasse l’inclusion.

“Je pense que cette série est définitivement le reflet de notre époque et de la façon dont les gens ont évolué pour comprendre que queer n’est pas quelque chose de tabou : c’est quelque chose de normal”, a expliqué Moreno, qui dans Gossip Girl donne vie à la calculatrice et à la machiavélique Luna.

Et je pense qu’il le fait d’une manière très authentique. Il me semble que cela représente ce qui est queer sans dire explicitement qu’un personnage est queer et je pense que c’est la voie à suivre”, a déclaré l’interprète surtout connu pour la série Control Z.

Source : Cependant